रामदेवरा: श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे 8 आरोपी गिरफ्तार

बाबा रामदेव मेले के दौरान श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे आठ जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में रामदेवरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। थानाधिकारी महादेव गोदारा के नेतृत्व में गठित टीम ने मेले में श्रद्धालुओं को दुकान पर प्रसादी लेने के लिए जबरन खींचने, छीना-झपटी और अभद्रता का प्रयास कर रहे व्यक्तियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में सतीस खान निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, कुन्दनसिंह निवासी जोधपुर, रमण साहजाद निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, सिवपुजन निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, सलमान खान निवासी एटा उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण निवासी पाली, विकास निवासी नीमच मध्यप्रदेश और अरविन्द विश्नोई निवासी रामदेवरा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कस्बा रामदेवरा में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ लपकावृत्ति और बदसलूकी करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।