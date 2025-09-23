Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

रामदेवरा: बाबा रामदेव समाधि दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब

आश्विन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया व शारदीय नवरात्र पर्व के मौके पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को उमड़ पड़ी।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 23, 2025

oplus_0

आश्विन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया व शारदीय नवरात्र पर्व के मौके पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को उमड़ पड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। अलसुबह समाधि पर पंचामृत से अभिषेक व आरती के बाद मंदिर के द्वार खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सुबह 8 बजे आरती के बाद स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने समाधि दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि दर्शन कर मंगल कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वही देश भर से हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा दिन चढऩे के साथ ही बढ़ता गया। मंगलवार को एक अनुमान के अनुसार करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए, वहीं मंगलवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतार बढ़ते हुए करीब एक किमी तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे कम पड़ गया। पुलिस के कार्मिक द्वितीय पुलिया तक ही तैनात रहे।

भीषण गर्मी में व्यवस्थाएं अपर्याप्त

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को आए लाखों श्रद्धालुओ की भारी भीड़ के लिए मंगलवार को मंदिर रोड से लेकर एक किमी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। हवा के पंखे बंद पड़े थे, वही कतारों के पास पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से कतारों में खड़े श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हुई। भीषण गर्मी में बिना पानी के कतारों में खड़े नन्हें बच्चे भी व्याकुल हो उठे। इस दौरान भीषण से कई श्रद्धालु गश्त खाकर नीचे गिर पड़े।

देर शाम तक लगी रही कतार -

बाबा रामदेव समाधि दर्शन को लेकर सुबह कतारों में लगे श्रद्धालुओं का नंबर देर शाम को आया। इस दौरान श्रद्धालुओं को बेहद परेशानी झेलनी पड़ी। दर्शनों के बाद श्रद्धालुओं ने रामसरोवर, परचा बावड़ी व झूला पालना आदि का भ्रमण किया। ज्यादातर यात्री बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को लेकर शॉर्ट कट रास्ते से दर्शन के लिए समाधि परिसर में जाना चाहते थे,पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बावजूद यात्री कतारों के पास खड़े रहे।

Published on:

23 Sept 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा: बाबा रामदेव समाधि दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब

