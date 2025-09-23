रामदेवरा: बाबा रामदेव समाधि दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब

आश्विन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया व शारदीय नवरात्र पर्व के मौके पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को उमड़ पड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। अलसुबह समाधि पर पंचामृत से अभिषेक व आरती के बाद मंदिर के द्वार खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सुबह 8 बजे आरती के बाद स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने समाधि दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि दर्शन कर मंगल कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वही देश भर से हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा दिन चढऩे के साथ ही बढ़ता गया। मंगलवार को एक अनुमान के अनुसार करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए, वहीं मंगलवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतार बढ़ते हुए करीब एक किमी तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे कम पड़ गया। पुलिस के कार्मिक द्वितीय पुलिया तक ही तैनात रहे।