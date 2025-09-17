रामदेवरा: बाबा रामदेव का श्राद्ध मनाया, विधि-विधान के साथ हुई पूजा-अर्चना

श्राद्ध पक्ष की एकादशी के अवसर 641वें श्राद्ध के दिन बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में तंवर समाज के कुलगुरु छंगाणी बंधुओं ने विधि-विधान के साथ समाधि स्थल के आगे पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर समाधि स्थल पर मुख्य यजमान गादीपति राव भोमसिंह तंवर ने श्राद्ध पूजन और तर्पण किया। करीब एक घंटे तक चले पूजन में विविध प्रकार के पूजा-पाठ करवाए गए। इसके बाद श्राद्ध के लिए बने भोजन सामग्री को रामसरोवर तालाब पर काग को भोजन खिलाया गया। तंवर समाज सहित समस्त ग्रामीणों को श्राद्ध पक्ष की प्रसादी का वितरण पूजा-अर्चना के बाद किया गया। तंवर समाज के लोग सहित सभी ग्रामीण और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि दर्शन कर बाबा रामदेव के वंशज तंवर समाज के लोग बाबा रामदेव का श्राद्ध विधि विधान के साथ मनाते है। तंवर समाज के सभी लोग बाबा रामदेव समाधि परिसर में इकट्ठा होकर प्रसाद ग्रहण करते है। इसके साथ ग्रामीण और श्रद्धालु भी कार्यक्रम में शामिल होते है। गौरतलब है कि लोक देवता बाबा रामदेव ने भादवा माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर रामदेवरा में इसी पावन स्थान पर जीवित समाधि ली थी। इस उपलक्ष्य में हर साल तंवर समाज की तरफ से श्राद्ध पक्ष के दौरान एकादशी के अवसर पर उनका श्राद्ध धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर व्यवस्थापक कपिल छंगाणी, कमल छंगाणी, अरुण छंगाणी, विशाल छंगाणी, सहित कई लोग भी उपस्थित रहे।