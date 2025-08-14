Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

रामदेवरा मेला: श्रद्धालुओं से लपकागिरी करने वाले 12 गिरफ्तार

रामदेवरा में चल रहे बाबा रामदेव मेला के दौरान श्रद्धालुओं के साथ लपकावृत्ति और छीना-झपटी करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 12 आरोपियों को पकड़ा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 14, 2025

रामदेवरा में चल रहे बाबा रामदेव मेला के दौरान श्रद्धालुओं के साथ लपकावृत्ति और छीना-झपटी करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 12 आरोपियों को पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के नेतृत्व और वृताधिकारी पोकरण भवानीसिंह के पर्यवेक्षण में की गई। रामदेवरा थाना प्रभारी जगदान सउनि जगदान मय पुलिस टीम ने कस्बे में सक्रिय लपकों पर निगरानी रखी। इस दौरान कुछ लोग प्रसादी के नाम पर श्रद्धालुओं को अपनी दुकानों की ओर खींचते, छीना-झपटी और अभद्रता करते पाए गए। पुलिस ने इन्हें मौके पर दस्तयाब कर गिरफ्तार किया।गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सिहडार निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र उगमसिंह राजपूत, रामदेवरा निवासी दुर्गसिंह पुत्र खींवसिंह राजपूत, टेकरा जिला फलोदी निवासी ओमप्रकाश पुत्र कुम्भाराम भील, विक्रमपुर जिला चेरिया बरियारपुर बिहार निवासी सजीत कुमार पुत्र रामनिवास गुप्ता, माण्डलपुर थाना जैवर जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश निवासी कौशल सिंह पुत्र रामप्रसाद बंजारा, गोमट थाना पोकरण जिला जैसलमेर निवासी अरशद पुत्र गनीखा मुस्लिम, सियाई थाना शिकारपुर जिला पश्चिम चम्पारण बिहार निवासी वासुदेव पुत्र उमेश मेहतु चौहान, बीकमपुर थाना बज्जु जिला बीकानेर निवासी माधुसिंह पुत्र खीवसिंह राणा राजपूत, छापरखेडी थाना केलवा जिला राजसमन्द निवासी दिनेश पुत्र भगवानलाल भील और रतन पुत्र अमरलाल किर, मोलेला थाना खमनोर जिला राजसमन्द निवासी भैरुसिंह पुत्र नाथुसिंह पटेल तथा भोपालगढ थाना भोपालगढ जिला जोधपुर निवासी राकेश पुत्र हरचन्दजी चौकीदार शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि मेला क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। लपकावृत्ति या किसी भी तरह की अवैध हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Published on:

14 Aug 2025 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा मेला: श्रद्धालुओं से लपकागिरी करने वाले 12 गिरफ्तार

