Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

रामदेवरा: बेरोकटोक आ रहे ओवरलोड वाहन, न रोकने वाला और न टोकने वाला

रामदेवरा कस्बे में चल रहे भादवा मेले में यातायात नियमों को ताक में रखकर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही हो रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 17, 2025

oplus_0

रामदेवरा कस्बे में चल रहे भादवा मेले में यातायात नियमों को ताक में रखकर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। अनदेखी के चलते कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। हकीकत यह है कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के दावे केवल कागजों तक ही सीमित हैं। इन दिनों यहां एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा, जब ओवरलोड वाहनों का आवागमन नहीं हुआ हो। पोकरण के मुख्य निजी बस स्टैंड से होकर एनएच- 15 पर ओवरलोड वाहन दौड़ते हुए नाचना चौराहे से होकर नाचना की ओर बेधडक़ आते जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार इन ओवरलोड वाहनों को रोकने की जहमत नहीं उठाते है। कस्बे में यात्री वाहनों में चालक वाहन क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर वाहन चला रहे हैं। रामदेवरा से जोधपुर और बीकानेर के लिए चलने वाली बसों में बस चालक सवारियों को बस की छत पर बैठाकर जोखिम भरा सफर करवा रहे हैं।

लालच लील न ले जिंदगी

ज्यादा कमाई के लालच में निजी बस चालक सवारियों की जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन किराये का पूरा पैसा चुकाने के बाद भी उन्हें सीट नसीब नहीं हो पाती है। ओवरलोड होने से न केवल वाहन की गति और नियंत्रण कम हो जाता है, बल्कि इससे ब्रेक लगाने में भी अधिक समय लगता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

फैक्ट फाइल -

-5 किमी की परिधि में फैला हुआ है मेला परिसर
-30 से 50 लाख श्रद्धालु आते है मेले में

-25 से 30 लाख वाहन आते हैं मेलावधि में रामदेवरा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 08:33 pm

Published on:

17 Aug 2025 10:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा: बेरोकटोक आ रहे ओवरलोड वाहन, न रोकने वाला और न टोकने वाला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.