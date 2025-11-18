Patrika LogoSwitch to English

रामदेवरा: रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण अटका… यात्रियों को नहीं थम रही परेशानी

पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल बाबा रामदेव का समाधि स्थल रामदेवरा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनकर उभरता है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 18, 2025

पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल बाबा रामदेव का समाधि स्थल रामदेवरा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनकर उभरता है। यहां मौजूद रेलवे स्टेशन यात्रियों के आवागमन का प्रमुख साधन है, जहां भादवा मेले सहित वर्षभर में बड़ी संख्या में लोग रेलमार्ग से पहुंचते हैं। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य अमृत भारत योजना के तहत शुरू होने के बावजूद पिछले दो वर्षों से रुका हुआ है।

अधूरा निर्माण यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि प्रस्तावित सुविधाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है। करीब दो साल पहले स्टेशन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था। समय सीमा पूरी हो चुकी है, फिर भी कार्य आगे नहीं बढ़ा। स्थिति यह है कि प्लेटफॉर्म से लेकर यात्री सुविधा क्षेत्रों तक निर्माण पूरी तरह ठप है। भादवा मेले के दौरान लाखों यात्रियों ने अतिरिक्त मेला स्पेशल रेलगाडिय़ों से यात्रा की, लेकिन यहां की आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें भारी असुविधा झेलनी पड़ी। कुछ दिन पहले मंडल प्रबंधक ने रामदेवरा का निरीक्षण किया था। उस समय ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों से कहा था कि कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए, ताकि अगली भीड़भाड़ वाली अवधि में यात्रियों को राहत मिल सके। लेकिन मेला बीत गया और स्थिति जस की तस बनी हुई है।

सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में शामिल

जोधपुर-जैसलमेर रेल खंड में रामदेवरा स्टेशन सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में शामिल माना जाता है। इसके बावजूद निर्माण को लेकर लापरवाही और उदासीनता यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि रेलवे जिम्मेदारी दिखाते हुए कार्य में तेजी लाए। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पर 18.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना में यात्रियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

इनमें अलग प्रवेश और निकास द्वार, दुपहिया- चार पहिया तथा दिव्यांगजन वाहनों के लिए अलग पार्किंग, नए प्रतीक्षालय, रेल कोच जलपान गृह, अतिथि कक्ष तथा महिला-पुरुषों के लिए अलग शौचालय शामिल हैं। इसके साथ 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर और पर्याप्त जल सुविधा की भी योजना है। निर्माण रुका होने से ये सभी सुविधाएं कागजों तक ही सीमित हैं।

यात्रियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि रेलवे गंभीरता दिखाए, तो अधूरा पड़ा कार्य जल्द पूरा हो सकता है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि यहां आने वाले लाखों यात्रियों को भी बेहतर अनुभव सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Published on:

18 Nov 2025 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा: रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण अटका… यात्रियों को नहीं थम रही परेशानी

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

