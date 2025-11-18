रामदेवरा: रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण अटका… यात्रियों को नहीं थम रही परेशानी

अधूरा निर्माण यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि प्रस्तावित सुविधाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है। करीब दो साल पहले स्टेशन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था। समय सीमा पूरी हो चुकी है, फिर भी कार्य आगे नहीं बढ़ा। स्थिति यह है कि प्लेटफॉर्म से लेकर यात्री सुविधा क्षेत्रों तक निर्माण पूरी तरह ठप है। भादवा मेले के दौरान लाखों यात्रियों ने अतिरिक्त मेला स्पेशल रेलगाडिय़ों से यात्रा की, लेकिन यहां की आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें भारी असुविधा झेलनी पड़ी। कुछ दिन पहले मंडल प्रबंधक ने रामदेवरा का निरीक्षण किया था। उस समय ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों से कहा था कि कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए, ताकि अगली भीड़भाड़ वाली अवधि में यात्रियों को राहत मिल सके। लेकिन मेला बीत गया और स्थिति जस की तस बनी हुई है।