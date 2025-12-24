रामदेवरा : बेखौफ हुए चोर, लगातार चोरी की वारदातों से ग्रामीण दहशत में

रामदेवरा क्षेत्र में चोरी की बढ़ती वारदातों ने ग्रामीणों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। पूरे वर्ष में चोरी की एक के बाद एक घटनाएं सामने आईं, लेकिन अब तक किसी भी प्रमुख मामले का खुलासा नहीं हो पाया। हालात ऐसे हैं कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और आमजन भय के माहौल में जीने को मजबूर है। गत दिनों एक ही रात में दो अलग-अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। पीडि़तों का कहना है कि चोरी में केवल सामान या नकदी का नुकसान नहीं होता, बल्कि मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। जानकारी के अनुसार सर्दी बढऩे के साथ ही स्मैक और एमडी जैसे नशे के आदी चोरों की गैंग सक्रिय हो गई है। ये लोग बंद मकानों के साथ-साथ दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। क्षेत्र में चोरी-छिपे बिक रहे नशे के कारण युवा न केवल नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, बल्कि अपराध की राह पर भी बढ़ रहे हैं।