रामदेवरा : बेखौफ हुए चोर, लगातार चोरी की वारदातों से ग्रामीण दहशत में

रामदेवरा क्षेत्र में चोरी की बढ़ती वारदातों ने ग्रामीणों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। पूरे वर्ष में चोरी की एक के बाद एक घटनाएं सामने आईं, लेकिन अब तक किसी भी प्रमुख मामले का खुलासा नहीं हो पाया। हालात ऐसे हैं कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और आमजन भय के माहौल में जीने को मजबूर है। गत दिनों एक ही रात में दो अलग-अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। पीडि़तों का कहना है कि चोरी में केवल सामान या नकदी का नुकसान नहीं होता, बल्कि मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। जानकारी के अनुसार सर्दी बढऩे के साथ ही स्मैक और एमडी जैसे नशे के आदी चोरों की गैंग सक्रिय हो गई है। ये लोग बंद मकानों के साथ-साथ दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। क्षेत्र में चोरी-छिपे बिक रहे नशे के कारण युवा न केवल नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, बल्कि अपराध की राह पर भी बढ़ रहे हैं।
धार्मिक स्थल होने के कारण रामदेवरा में देर रात तक यात्रियों का आवागमन बना रहता है। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन रोड, वालीनाथ गेट, नोखा चौराहा और पोकरण रोड पर नशे में धुत लोग बेखौफ घूमते नजर आते हैं। इससे रात में चलने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रात्रि गश्त प्रभावी हो तो हालात में सुधार संभव है।
प्रमुख चोरी की घटनाओं में अप्रेल- 2025 में रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक आवास से बाइक चोरी, अक्टूबर 2025 में नकदी और गहनों की बड़ी चोरी तथा दिसंबर 2025 में ज्वैलर्स की दुकान और एक रहवासी मकान में चोरी की वारदात शामिल है।इस संबंध में थाना प्रभारी खेताराम गोदारा ने बताया कि चोरी के सभी मामलों की जांच जारी है और पुराने मामलों के खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग