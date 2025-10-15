Jaisalmer: बस में लगी भीषण आग में झुलस गया बेटा, परीक्षा देकर लौट रहा था घर, हॉस्पिटल में बोलते-बोलते रो पड़े पिता

हादसा वॉर मेमोरियल के पास हुआ जहां पास में ही तैनात सेना के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। आर्मी की मदद से ही महिपाल जैसे कई घायल यात्रियों को बचाया गया। सेना के सहयोग से एम्बुलेंस और मेडिकल सहायता तेजी से पहुंची जिससे समय रहते घायलों को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में जहां 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वहीं महिपाल जैसे कुछ युवाओं की जान बच गई। हालांकि कुछ बुरी तरह से झुलस गए हैं।