कपड़े-चमड़ी जली हुई… जगह-जगह खून, बदहवास हालत में महिलाएं; जैसलमेर बस अग्निकांड की प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां की आंखों देखी

फायर ऑफिसर विष्णु सिंह राठौर ने बताया कि 3.35 बजे उनके पास कंट्रोल रूम से फोन आया कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगी है, जिसके हमारी गाड़ी ठीक 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचती है। लेकिन जब मेरी गाड़ी पहुंचती है, उसके पहले ही बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। फायर ऑफिसर ने बताया कि वे आग लगने के समय नहीं थे, लेकिन जो लोग उनको बता रहे हैं उसके मुताबिक 12-15 लोग बस के अंदर हैं। वहीं 15-16 लोगों को जैसलमेर भेजा गया।