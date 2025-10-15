Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

कपड़े-चमड़ी जली हुई… जगह-जगह खून, बदहवास हालत में महिलाएं; जैसलमेर बस अग्निकांड की प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां की आंखों देखी

Jaisalmer Bus Fire: जीतेंद्र स्वामी ने बताया कि महिलाओं के कपड़े और चमड़ी जल गई थी। कई लोगों के शरीर से खून बह रहा था। तभी एंबुलेंस पहुंची।

2 min read

जैसलमेर

image

Kamal Mishra

Oct 15, 2025

Jaisalmer eyewitness
Play video

जैसलमेर हादसे की जानकारी देते चश्मदीद (फोटो-पत्रिका)

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर। जीतेंद्र स्वामी नाम के शख्स ने बताया कि वह थईयात से जैसलमेर की तरफ कार से आ रहा था, तभी उसने सड़क पर धुआं उठता हुआ देखा। पास आया तो बस में आग लगी दिखी। जीतेंद्र ने बताया कि जब वह बस के करीब पहुंचा तो वहां की जो हालत थी, उसे बयां करना कठिन है। '15-20 लोग- कोई पेड़ के नीचे, कोई जमीन पर तो कोई सड़क पर… सभी इधर-उधर बदहवास हालत में तड़प रहे थे।'

जीतेंद्र स्वामी ने बताया कि महिलाओं के कपड़े और चमड़ी जल गई थी। कई लोगों के शरीर से खून बह रहा था। तभी एंबुलेंस मौके पर पहुंची। हम लोगों ने अन्य लोगों से कपड़े मांग-मांग कर लोगों के शरीर में लपेटा और एंबुलेंस में लादकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस भी नहीं पहुंची थी। जीतेंद्र ने बताया कि हालत इतनी भयावह थी कि कहना मुश्किल है। अब पुलिस वाले आकर इधर-उधर कर रहे हैं।

खेत से सीधा हादसा स्थल पहुंचा

वहीं अल्ला बख्शी नाम के शख्स ने बताया कि जिस बस में आग लगी उसमें मेरे गांव के और मेरे रिलेटिव लोग थे। उनको जैसे पता चला वे खेत से सीधा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। अल्ला बख्शी ने बताया कि बस के अंदर जली हुए लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कितने लोग हैं उनको ठीक से नहीं पता। लेकिन लोगों ने बताया कि 15-20 लाशें बस के अंदर हैं।

अंदर जाने नहीं दे रहे

अल्ला बख्शी ने बताया कि 'बस को आर्मी के एरिया में गेट के अंदर कर दिया गया है। आर्मी वाले बस में देखने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन के लोग भी अंदर नहीं जाने दे रहे। बोल रहे अस्पताल ले गए हैं। अब बताओ मैं कहां जाऊं।'

बस में लाशें

फायर ऑफिसर विष्णु सिंह राठौर ने बताया कि 3.35 बजे उनके पास कंट्रोल रूम से फोन आया कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगी है, जिसके हमारी गाड़ी ठीक 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचती है। लेकिन जब मेरी गाड़ी पहुंचती है, उसके पहले ही बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। फायर ऑफिसर ने बताया कि वे आग लगने के समय नहीं थे, लेकिन जो लोग उनको बता रहे हैं उसके मुताबिक 12-15 लोग बस के अंदर हैं। वहीं 15-16 लोगों को जैसलमेर भेजा गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जैसलमेर बस अग्निकांड, ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर पहुंचे घायल, MGH की बर्न यूनिट में उपचार जारी
जोधपुर
Jaisalmer Bus Fire News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 06:54 am

Published on:

15 Oct 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / कपड़े-चमड़ी जली हुई… जगह-जगह खून, बदहवास हालत में महिलाएं; जैसलमेर बस अग्निकांड की प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां की आंखों देखी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर बस अग्निकांड :आग में घिरी बस 50 मीटर तक दौड़ी, झुलसे यात्रियों की दर्दभरी पुकार…हमें बचा लो

Jaisalmer Bus Fire
जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड : 50-70 फीसदी तक जले 16 लोग…बड़ी संख्या में मौत, देखें हादसे की भयावह तस्वीरें

jaisalmer Bus Fire
जैसलमेर

Rajasthan: जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग; 19 लोग जिंदा जले, 16 गंभीर झुलसे

Jaisalmer Fire News
जैसलमेर

पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकी से गुलजार होंगे जैसलमेर के बाजार

जैसलमेर

रेगिस्तानी इलाकों में आग से जंग, चारों दिशाओं में नहीं दमकल वाहन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.