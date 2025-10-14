Rajasthan: भीषण बस अग्निकांड, जैसलमेर-जोधपुर के बीच बना ग्रीन कॉरिडोर, MGH की इमरजेंसी में टीम तैनात

जलती हुई निजी बस। फोटो- पत्रिका
Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली यात्रियों से भरी निजी बस में मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। भीषण हादसे में कई लोगों की मौत होने जानकारी सामने आ रही है। बस में आग लगने का प्रारम्भिक तौर पर कारण एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।
इस बस में 57 जने सवार थे। इनमें से अधिकांश सवारियां जैसलमेर से पोकरण के बीच आने वाले गांवों की थी। कुल 16 जनों को गम्भीर रूप से झुलसी हुई हालत में जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया। जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया।
डॉ. एनएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में टीम को तैनात कर दिया गया है। सीनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पहले से तैयार हैं। घायलों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। वहीं शवों को रखने के लिए पोकरण के लिए 6 डीप फ्रीजर रवाना कर दिए हैं।
जैसलमेर से जोधपुर जा रही एम्बुलेंस वाहनों को तत्परता से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पुलिस की ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जिला परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह बस जैन ट्रेवल्स की है और चित्तौड़गढ़ में रजिस्टर्ड है। बताया जाता है कि बस नई थी, जिसके फिटनेस आदि कागजात पूरे थे।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जवाहिर चिकित्सालय से जिन मरीजों को जोधपुर रेफर किया गया, उनमें महिपालसिंह पुत्र नगसिंह निवासी एकां, रामदेवरा, ओमाराम पुत्र गुनाराम निवासी लाठी, युनूस पुत्र पीर मोहम्मद निवासी बम्बारों की ढाणी, मनोज भाटिया पुत्र राजेश्वर भाटिया निवासी जैसलमेर, इकबाल पुत्र अली खां निवासी गंगाना, जोधपुर, फिरोज पुत्र इदु खां निवासी गंगाना, जोधपुर, भागा बाई पुत्री हाजी खां निवासी बम्बारों की ढाणी, पीर मोहम्मद पुत्र सोराब खां निवासी बम्बारों की ढाणी, जेराज पुत्र अजमल निवासी भवानीपुरा, पोकरण, हुसैन पुत्र इब्राहिम निवासी जावंध, अमीमत पत्नी पीर मोहम्मद निवासी बम्बारों की ढाणी, विश्वास पुत्र आशीष निवासी जोधपुर, आशीष पुत्र अभय कुमार निवासी जोधपुर, रफीक पुत्र समरू खां निवासी गोमट, लक्ष्मण पुत्र गंगाराम निवासी सेतरावा और अब्दुल्ला पुत्र सुमार खां निवासी गोमट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अधिकांश घायल 50 से 70 प्रतिशत तक जल चुके हैं।
