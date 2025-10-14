Rajasthan: भीषण बस अग्निकांड, जैसलमेर-जोधपुर के बीच बना ग्रीन कॉरिडोर, MGH की इमरजेंसी में टीम तैनात

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जवाहिर चिकित्सालय से जिन मरीजों को जोधपुर रेफर किया गया, उनमें महिपालसिंह पुत्र नगसिंह निवासी एकां, रामदेवरा, ओमाराम पुत्र गुनाराम निवासी लाठी, युनूस पुत्र पीर मोहम्मद निवासी बम्बारों की ढाणी, मनोज भाटिया पुत्र राजेश्वर भाटिया निवासी जैसलमेर, इकबाल पुत्र अली खां निवासी गंगाना, जोधपुर, फिरोज पुत्र इदु खां निवासी गंगाना, जोधपुर, भागा बाई पुत्री हाजी खां निवासी बम्बारों की ढाणी, पीर मोहम्मद पुत्र सोराब खां निवासी बम्बारों की ढाणी, जेराज पुत्र अजमल निवासी भवानीपुरा, पोकरण, हुसैन पुत्र इब्राहिम निवासी जावंध, अमीमत पत्नी पीर मोहम्मद निवासी बम्बारों की ढाणी, विश्वास पुत्र आशीष निवासी जोधपुर, आशीष पुत्र अभय कुमार निवासी जोधपुर, रफीक पुत्र समरू खां निवासी गोमट, लक्ष्मण पुत्र गंगाराम निवासी सेतरावा और अब्दुल्ला पुत्र सुमार खां निवासी गोमट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अधिकांश घायल 50 से 70 प्रतिशत तक जल चुके हैं।