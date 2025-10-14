Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Rajasthan: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, चलती बस में लगी आग; 15 यात्री झुलसे… कुल 57 लोग सवार थे

Jaisalmer Fire News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई।

2 min read

जैसलमेर

image

Nirmal Pareek

Oct 14, 2025

Jaisalmer Fire News
Play video

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Jaisalmer Fire News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई। यह घटना वार म्यूजियम के पास हुई, जिसमें करीब लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं, हादसे में 3 बच्चों, 3 महिलाओं समेत 15 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठता रहा। इससे अफरा-तफरी मच गई।

बता दें, आग इतनी तेजी से फैली कि कई सवार बाहर निकलने में असमर्थ रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। घायलों को तत्काल तीन एंबुलेंस के जरिए जवाहिर अस्पताल ले जाया गया। बस में आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है।

अब तक हॉस्पिटल में 15 घायल भर्ती

बता दें, जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर हुए बस हादसे की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने भी घायलों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जिन घायलों को स्ट्रेचर नहीं मिला, उन्हें गोद में उठाकर या कंधे का सहारा देकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब तक हॉस्पिटल में 15 घायल भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

यहां देखें वीडियो-


रविन्द्र सिंह भाटी ने जताया दुख

हादसे को लेकर शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि संसदीय क्षेत्र जैसलमेर के थइयात क्षेत्र में एक निजी यात्री बस में लगी भीषण आग से हुए सड़क हादसे में कई यात्रियों के गंभीर रुप से घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। परमपिता परमेश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। साथ ही, घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित करवाने हेतु मैंने जैसलमेर जिला प्रशासन के अधिकारियों को दूरभाष पर आवश्यक निर्देश दिए हैं, ताकि हर घायल को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

बतात चलें कि यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब बस जैसलमेर से निकली थी। बस में 57 यात्री सवार थे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि जैसलमेर के थईयात क्षेत्र में जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने की घटना हृदयविदारक और अत्यंत पीड़ादायक है। इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान जाना और कईयों के गंभीर रूप से घायल होना एक अपूरणीय क्षति है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, उनके परिजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति दें, तथा घायल यात्रियों को शीघ्र पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान करें। इस घटना के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हूँ,मेरा स्थानीय नागरिकों से अनुरोध है की घटनास्थल पर पहुँचकर पीड़ितों की सहायता करें।

घटना स्थल पहुंच रहे हैं पोकरण विधायक

पोकरण विधायक ने कहा कि जैसलमेर वार म्यूजियम के पास निजी बस में आग लगने के कारण बड़ी जनहानि हुई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने के समाचार मिले हैं। आज के मेरे सभी कार्यक्रम निरस्त किए जाते हैं। में कुछ ही समय में घटना स्थल पहुंच रहा हूं। उसके बाद जवाहिर अस्पताल जैसलमेर भी पहुंचकर घायल यात्रियों व उनके परिवारजनों से मिलूंगा। दुःख की इस घड़ी में प्रभु श्री राम सबको संबल प्रदान करे।

कलेक्टर ने जारी किए हैल्पलाइन नंबर

जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:
9414801400
8003101400
02992-252201
02992-255055

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन का आदेश रद्द; जानें मामला
जयपुर
Jobner Agricultural University Vice Chancellor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 05:31 pm

Published on:

14 Oct 2025 04:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, चलती बस में लगी आग; 15 यात्री झुलसे… कुल 57 लोग सवार थे

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकी से गुलजार होंगे जैसलमेर के बाजार

जैसलमेर

रेगिस्तानी इलाकों में आग से जंग, चारों दिशाओं में नहीं दमकल वाहन

जैसलमेर

नकबजनी की वारदात का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

Weather Update: स्वर्णनगरी में पारे ने छुआ 36 डिग्री का आंकड़ा

जैसलमेर

आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.