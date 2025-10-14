Rajasthan: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, चलती बस में लगी आग; 15 यात्री झुलसे… कुल 57 लोग सवार थे

बतात चलें कि यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब बस जैसलमेर से निकली थी। बस में 57 यात्री सवार थे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।



बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि जैसलमेर के थईयात क्षेत्र में जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने की घटना हृदयविदारक और अत्यंत पीड़ादायक है। इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान जाना और कईयों के गंभीर रूप से घायल होना एक अपूरणीय क्षति है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।