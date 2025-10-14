Rajasthan: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, चलती बस में लगी आग; 15 यात्री झुलसे… कुल 57 लोग सवार थे

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Jaisalmer Fire News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई। यह घटना वार म्यूजियम के पास हुई, जिसमें करीब लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं, हादसे में 3 बच्चों, 3 महिलाओं समेत 15 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठता रहा। इससे अफरा-तफरी मच गई।
बता दें, आग इतनी तेजी से फैली कि कई सवार बाहर निकलने में असमर्थ रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। घायलों को तत्काल तीन एंबुलेंस के जरिए जवाहिर अस्पताल ले जाया गया। बस में आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है।
बता दें, जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर हुए बस हादसे की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने भी घायलों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जिन घायलों को स्ट्रेचर नहीं मिला, उन्हें गोद में उठाकर या कंधे का सहारा देकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब तक हॉस्पिटल में 15 घायल भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
हादसे को लेकर शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि संसदीय क्षेत्र जैसलमेर के थइयात क्षेत्र में एक निजी यात्री बस में लगी भीषण आग से हुए सड़क हादसे में कई यात्रियों के गंभीर रुप से घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। परमपिता परमेश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। साथ ही, घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित करवाने हेतु मैंने जैसलमेर जिला प्रशासन के अधिकारियों को दूरभाष पर आवश्यक निर्देश दिए हैं, ताकि हर घायल को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।
बतात चलें कि यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब बस जैसलमेर से निकली थी। बस में 57 यात्री सवार थे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि जैसलमेर के थईयात क्षेत्र में जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने की घटना हृदयविदारक और अत्यंत पीड़ादायक है। इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान जाना और कईयों के गंभीर रूप से घायल होना एक अपूरणीय क्षति है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, उनके परिजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति दें, तथा घायल यात्रियों को शीघ्र पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान करें। इस घटना के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हूँ,मेरा स्थानीय नागरिकों से अनुरोध है की घटनास्थल पर पहुँचकर पीड़ितों की सहायता करें।
पोकरण विधायक ने कहा कि जैसलमेर वार म्यूजियम के पास निजी बस में आग लगने के कारण बड़ी जनहानि हुई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने के समाचार मिले हैं। आज के मेरे सभी कार्यक्रम निरस्त किए जाते हैं। में कुछ ही समय में घटना स्थल पहुंच रहा हूं। उसके बाद जवाहिर अस्पताल जैसलमेर भी पहुंचकर घायल यात्रियों व उनके परिवारजनों से मिलूंगा। दुःख की इस घड़ी में प्रभु श्री राम सबको संबल प्रदान करे।
जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:
9414801400
8003101400
02992-252201
02992-255055
