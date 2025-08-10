10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जालौर से रामदेवरा तक पदयात्रा कर पहुंचे, चढ़ाया ढाई किलो वजनी चांदी का मुकुट

केरल के उद्योगपति व भामाशाह हाल जालौर निवासी अर्जुनसिंह पादरली लगातार 19 वें वर्ष अपने 300 समर्थकों के साथ पद यात्रा करते हुए जालौर से रामदेवरा पहुंचे।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 10, 2025

केरल के उद्योगपति व भामाशाह हाल जालौर निवासी अर्जुनसिंह पादरली लगातार 19 वें वर्ष अपने 300 समर्थकों के साथ पद यात्रा करते हुए जालौर से रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर पुरुष महिला बच्चे व अन्य लोग डीजे की धुन पर नाचते कूदते हुए रामदेवरा पहुंचे। सभी ने अपने साथ लाया चांदी का ढाई किलो वजनी मुकुट बाबा की समाधि पर चढाकर विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना की। गत 19 वर्ष से उद्योगपति भामाशाह अर्जुनसिंह रक्षाबंधन के दिन अपनी पदयात्रा शुरू कर रामदेवरा पहुंचते हैं। वह बाबा की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा रामसा पीर रामदेवरा आने वाले सभी भक्तों की आस्था व मन्नत पूर्ण करते हैं। यहां आकर सारा दु:ख दर्द मिट जाता है व असीम सुकून व शांति मिलती है। उन्होंने बताया कि जब तक उनके शरीर में क्षमता है, वे लगातार पदयात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंचते रहेंगे। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति पदाधिकारियों की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। उन्होंने रामसरोवर तालाब परचा बावड़ी झूला पालना सहित अन्य दर्शनीय स्थान का घूम कर भ्रमण भी किया। वे प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के उपलक्ष के आसपास रामदेवरा अवश्य पहुंचते हैं। पद यात्रा के दौरान जालौर के ग्राम वासी धर्म पत्नी व परिवारजन सहित ग्रामवासी भी उपस्थित थे।

देश भर से आ रहे श्रद्धालु

देश भर से बाबा रामदेव के भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे मे समाधि स्थल व उसके आसपास व्यापक चहल-पहल देखने को मिल रही है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद स्थानीय धर्मशाला में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें समाधि समिति के पुजारी सहित ग्राम वासियों ने इसमें सामूहिक रूप से शिरकत की एक साथ सैकड़ो की संख्या में लोगों के पहुंचने से यहां पर मेला नुमा माहौल देखने को मिला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 09:04 pm

Published on:

10 Aug 2025 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जालौर से रामदेवरा तक पदयात्रा कर पहुंचे, चढ़ाया ढाई किलो वजनी चांदी का मुकुट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.