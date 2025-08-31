हकीकत : खेल मैदानों की कमी… इसलिए निखर नहीं पा रही प्रतिभाएं

राजस्थान सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण दे रही है और हर स्कूल को खेल से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन सीमांत जिलों में मैदानों की कमी के कारण ये योजनाएं प्रभावी नहीं हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में खेल मैदानों की उपलब्धता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन बॉर्डर जिलों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों में भी स्थिति निराशाजनक है। कई स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं, जिससे लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। खेल मैदानों की कमी से छात्रों का शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है और होनहार प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा विभाग और सरकार को मिलकर सीमांत जिलों में खेल मैदान और संसाधन विकसित करना चाहिए।खेल दिवस के उत्सव मनाना आसान है, लेकिन असली चुनौती जमीनी स्तर पर सुविधाएं पहुंचाना है।