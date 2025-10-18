धर्म-कर्म… ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए किया कार्य : प्रखर महाराज

स्वामी प्रखर महाराज ने शनिवार को कस्बे के गीता भवन में ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जब भारत वर्ष में हिन्दू समाज खतरे में था, विश्व भर में विधर्मियों की ओर से सनातन को समाप्त करने की साजिश चल रही थी। उस वक्त आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे देश में भ्रमण किया और वेदों की रचना कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा अपने तपस्या के बल पर धरती को पापमुक्त करने के लिए कई महायज्ञ किए है। जिसके बल पर हिन्दू समाज व सनातन जीवित है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में सनातन को समाप्त करने के लिए पुन: प्रयास चल रहे है। विश्व शांति व विश्व कल्याण की भावना के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। हजारों वर्ष पूर्व ऐसा ही महायज्ञ महर्षि विश्वामित्र की ओर से किया गया था। तब भारतवर्ष में शांति एवं धर्म की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने भी अन्याय के विरुद्ध अपना परशा उठाकर विधर्मियों का नाश किया था। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष में सनातन धर्म की मजबूती एवं विश्व कल्याण की भावना को लेकर तीर्थराज पुष्कर में शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ का आयोजन किया गया।