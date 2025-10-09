पोकरण में बढ़ा धार्मिक पर्यटन, दैवीय स्थलों पर उमड़ रही श्रद्धा

परमाणु परीक्षण के बाद विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुकी परमाणु नगरी पोकरण धार्मिक नगरी के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर रही है। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों के साथ देश के कोने-कोने से 3 से 4 लाख श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे है। जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। गौरतलब है कि 18 मई 1974 को पहली बार एवं 11 व 13 मई को दूसरी बार पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए परमाणु परीक्षण से पोकरण को नई पहचान मिली। जिसके चलते रेत के धोरों के बीच सरहदी जिले में स्वर्णनगरी भ्रमण के साथ पर्यटकों का पोकरण में भी ठहराव हो रहा है। कस्बे में स्थित करीब एक दर्जन दैवीय मंदिरों का ऐतिहासिक महत्व श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केन्द्र बना हुआ है। यूं तो वर्ष में दो बार चैत्र व अश्विन माह में नवरात्रा होते है, लेकिन शारदीय नवरात्रा का धार्मिक महत्व अधिक है। जिसके चलते कस्बे व आसपास क्षेत्र में स्थित दैवीय मंदिरों में शारदीय नवरात्रा के दौरान भीड़ उमड़ती है। जिससे यहां के पर्यटन व्यवसाय को भी गति मिलती है।