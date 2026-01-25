25 जनवरी 2026,

रविवार

जैसलमेर

जैसलमेर जिले में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस

स्वर्णनगरी जैसलमेर में गणतंत्र दिवस-2026 समारोह जिले भर में 26 जनवरी को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में प्रातः 9ः05 बजे आरम्भ होगा। मुख्य समारोह में जिला कलक्टर प्रताप सिंह ध्वजारोहण करेंगे, परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्चपास्ट की सलामी लेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी [&hellip;]

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 25, 2026

स्वर्णनगरी जैसलमेर में गणतंत्र दिवस-2026 समारोह जिले भर में 26 जनवरी को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में प्रातः 9ः05 बजे आरम्भ होगा। मुख्य समारोह में जिला कलक्टर प्रताप सिंह ध्वजारोहण करेंगे, परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्चपास्ट की सलामी लेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी राज्यपाल का संदेश पढ़ेंगे।

कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की ओर से सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया जाएगा।मुख्य अतिथि जिला कलक्टर उत्कृष्ट तथा सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेंगे। समारोह में झांकियों का प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति होगी। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कलक्टर 26 जनवरी को प्रातः 8ः15 बजे निवास स्थान पर और 8ः30 बजे कलक्ट्रेट कार्यालय भवन पर ध्वजारोहण करेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारी एवं स्टाफ निर्धारित समय से पंद्रह मिनट पूर्व उपस्थिति सुनिश्चित कर समारोह में भाग लेंगे।

Published on:

25 Jan 2026 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर जिले में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस

