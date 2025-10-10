अग्निकांड रोकने के लिए दीपोत्सव से पहले जिम्मेदार अलर्ट मोड पर

रोशनी के साथ आतिशबाजी के त्योहार दिवाली के मौके पर आग लगने की घटनाओं की आशंकाओं के बीच नगरपरिषद ने अग्रिशमन दस्ते को साधनों से लैस कर रखा है। बीते वर्षों में दिवाली और उसके आगे-पीछे आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए नगरपरिषद के पास बड़ी दमकल गाडिय़ों के साथ तंग बाजारों और अति संकरी गलियों में तेजी से पहुंचने के लिए छोटी फायर गाड़ी और फायर बाइक भी दस्ते में शामिल की गई हैं। गौरतलब है कि दिवाली के अवसर पर पूरी-पूरी रात चलने वाली आतिशबाजी के चलते शहर भर में आग लगने की घटनाएं पूर्व में घटित होती रही हैं। इसके अलावा शहर में बढ़ती भीड़ और संकरी गलियों के चलते पारंपरिक बड़ी दमकल गाडिय़ों के पहुंचने में कठिनाई पेश आती थी। ऐसे में फायर बाइक और छोटी दमकल गाड़ी आग पर शुरुआती नियंत्रण के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इन पर आवश्यक उपकरणों के साथ मिनी वाटर टैंक और फोम सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे किसी भी छोटी-मोटी आग को तुरंत काबू किया जा सके।