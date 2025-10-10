अग्निकांड रोकने के लिए दीपोत्सव से पहले जिम्मेदार अलर्ट मोड पर

रोशनी के साथ आतिशबाजी के त्योहार दिवाली के मौके पर आग लगने की घटनाओं की आशंकाओं के बीच नगरपरिषद ने अग्रिशमन दस्ते को साधनों से लैस कर रखा है। बीते वर्षों में दिवाली और उसके आगे-पीछे आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए नगरपरिषद के पास बड़ी दमकल गाडिय़ों के साथ तंग बाजारों और अति संकरी गलियों में तेजी से पहुंचने के लिए छोटी फायर गाड़ी और फायर बाइक भी दस्ते में शामिल की गई हैं। गौरतलब है कि दिवाली के अवसर पर पूरी-पूरी रात चलने वाली आतिशबाजी के चलते शहर भर में आग लगने की घटनाएं पूर्व में घटित होती रही हैं। इसके अलावा शहर में बढ़ती भीड़ और संकरी गलियों के चलते पारंपरिक बड़ी दमकल गाडिय़ों के पहुंचने में कठिनाई पेश आती थी। ऐसे में फायर बाइक और छोटी दमकल गाड़ी आग पर शुरुआती नियंत्रण के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इन पर आवश्यक उपकरणों के साथ मिनी वाटर टैंक और फोम सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे किसी भी छोटी-मोटी आग को तुरंत काबू किया जा सके।
नगरपरिषद के गांधी कॉलोनी जाने वाले मार्ग में स्थित अग्निशमन केंद्र पर वर्तमान में दमकल की 4 बड़ी गाडिय़ों के साथ 1-1 छोटी गाड़ी व फायर बाइक तैनात हैं। जहां से भी आग लगने की सूचना आती है, यहां से फायरमैन इन गाडिय़ों की जरूरत के मुताबिक गंतव्य स्थान पर लगभग समय पर पहुंच जाते हैं। इन वाहनों पर काम करने वाला स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। जैसलमेर नगरपरिषद का यह अग्निशमन केंद्र केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं आसपास से लेकर दूरदराज के गांवों तक आग लगने की घटनाओं पर भेजा जाता है।
त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकलकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी पर रहेंगे। शहर के पेट्रोल पंप, होटल आदि की भी फायर ऑडिट करवा कर फायर हाइड्रेंट सिस्टम की जांच की गई हैं। परिषद प्रशासन ने दुकानदारों और आम लोगों से सावधानी बरतने, अवैध रूप से पटाखों की बिक्री न करने तथा अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी करते हुए शहरवासियों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। कई बार युवा और किशोर पटाखे विशेषकर रॉकेट और बड़ा धमाका करने वाले पटाखे लापरवाही से चलाते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों, निर्जन स्थलों, बाड़ों आदि में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं।
दिवाली जैसे बड़े पर्व के मद्देनजर अग्निशमन केंद्र पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी कोशिश है कि यह पर्व खुशी और सुरक्षा के साथ मनाया जाए। किसी भी घटना की स्थिति में फायर टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सकेगी। इसके अलावा हम गांवों तक जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। दमकल विभाग के पास साधनों के साथ मानव संसाधन भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
