नाले में गिरने से सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत, पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा

मृतक सम्पत्तलाल भार्गव (60) निवासी सूली डूंगर, जैसलमेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत थे और 6 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें बाहर निकाल कर जवाहिर चिकित्सालय ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सम्पत्तलाल सोमवार शाम करीब 6 बजे बीकानेर जाने की बात कह कर घर से निकले थे। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि वे नाले में लघुशंका निवारण के लिए झुके और उसमें गिर गए।