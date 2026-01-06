6 जनवरी 2026,

मंगलवार

जैसलमेर

नाले में गिरने से सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत, पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा

जैसलमेर शहर की रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में नाले में गिरने से सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत हो गई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 06, 2026

जैसलमेर शहर की रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में नाले में गिरने से सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत हो गई। इससे पहले गत सोमवार की देर रात नाले में एक व्यक्ति को गिरा देख कर वहां सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों के सहयोग से व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।

मृतक सम्पत्तलाल भार्गव (60) निवासी सूली डूंगर, जैसलमेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत थे और 6 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें बाहर निकाल कर जवाहिर चिकित्सालय ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सम्पत्तलाल सोमवार शाम करीब 6 बजे बीकानेर जाने की बात कह कर घर से निकले थे। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि वे नाले में लघुशंका निवारण के लिए झुके और उसमें गिर गए।

परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

जैसलमेर / नाले में गिरने से सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत, पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

