रेत में रिस्क: झोंपड़ों से लग्जरी टेंट तक सफर, पर सुरक्षा ढांचा कमजोर

रेगिस्तान में पर्यटन विकास के साथ सुरक्षा का संतुलन अब समय की मांग है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा में रिसॉर्ट संचालक बिजली की जगमग, आकर्षक सजावट और सुविधाओं पर तो ध्यान दे रहे हैं, पर फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पूरे पर्यटन तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। हकीकत यह है कि विश्वप्रसिद्ध सम सेंड ड्यून्स में विगत वर्षों में बार-बार लगने वाली आग की घटनाओं के बावजूद अब तक कोई ठोस अग्निशमन व्यवस्था नहीं की गई है। सैकड़ों रिसॉर्ट और टेंट कैंपों में रोजाना हजारों देशी-विदेशी पर्यटक ठहरते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में न तो कोई दमकल वाहन तैनात है और न ही प्राथमिक बचाव उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में सम क्षेत्र में कई बार आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका है। ज्वलनशील पदार्थों से बने टेंट और लोहे के पतले ढांचों में आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में जैसलमेर नगर परिषद या अग्निशमन विभाग की गाडिय़ां 40 किलोमीटर दूर शहर से पहुंचती हैं, तब तक रिसॉर्ट जलकर राख हो जाता है। स्थानीय संचालकों के अनुसार आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर या मोबाइल अग्निशमन यंत्र ही एकमात्र सहारा हैं।