एनएच- 968 पर सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत

मोहनगढ़ पीटीएम क्षेत्र में रविवार रात एनएच- 968 पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रात करीब 10 बजे पीटीएम से सुल्ताना मार्ग पर कैंपर वाहन और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महेंद्र चौधरी (19) पुत्र तोगाराम निवासी जाटी भांडू, बालेसर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कैंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे चालक घायल हो गया। राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पीटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महेंद्र का शव मेडिकल बोर्ड के लिए मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग