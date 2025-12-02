जैमला में बन रही सड़क, गेट के पास बाहर अवैध खुदाई

पोकरण क्षेत्र के जैमला गांव में निजी कंपनी की ओर से सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट में बनाई जा रही सड़क के लिए ग्रेवल कंपनी के बाहर सरकारी भूमि से खुदाई कर निकाली जा रही है। असमतल रूप से की जा रही खुदाई केे कारण यहां गहरे गड्ढ़े हो गए है। गौरतलब है कि जैमला गांव में निजी कंपनी की ओर से सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट में सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान ठेकेदार की ओर से प्लांट के गेट के पास ही सरकारी भूमि में अवैध खनन कर ग्रेवल निकाली जा रही है, जिससे यहां गहरे गड्ढ़े हो गए है। गड्ढ़ों में बारिश के दौरान पानी भर जाने पर किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।