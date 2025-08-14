रामदेवरा कस्बे में पहियों तले कुचले जा रहे नियम

जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में लोक देवता बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए इन दिनों दूर-दराज़ से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धा और आस्था से भरे इन यात्रियों का उत्साह देखने लायक है, लेकिन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि यात्री वाहन क्षमता से कई गुना ज्यादा यात्रियों को ठूस-ठूस कर लेकर आ रहे हैं। हजारों किलोमीटर का सफर करने वाले ये ओवरलोड वाहन न प्रस्थान स्थल पर रोके जाते हैं, न रास्ते में और न ही रामदेवरा पहुंचने पर। प्रशासन और परिवहन विभाग की गहरी ‘कुंभकर्णी नींद’ तब तक नहीं टूटती, जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है—आस्था का यह कारवां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचेगा या फिर लापरवाही की यह यात्रा किसी त्रासदी में बदल जाएगी? तस्वीर इस खामोश खतरे की गवाही दे रही है।