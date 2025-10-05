फिर वही कहानी… नलों से आया गंदा पानी..ग्रामीणों ने जताया रोष

रामदेवरा कस्बे के धार्मिक स्थल रामदेवरा में पीने के पानी की समस्या ने एक गंभीर रूप ले लिया है। यहां के निवासियों को न केवल पानी की नियमित सप्लाई नहीं मिल रही है, बल्कि घरों की पाइप लाइनों से गटर का बदबूदार और प्रदूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि रामदेवरा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मुख्य पाइप लाइन में पिछले काफी समय से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। यह पानी इतना प्रदूषित है कि यह पीने लायक बिलकुल नहीं है, फिर भी मजबूरी में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कई लोगों को पानी की गुणवत्ता से जुड़ी बीमारियों का डर सता रहा है।
इस गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों अवगत कराया है। उन्होंने गंदे पानी के वीडियो बनाकर भी अधिकारियों को भेजे हैं ताकि उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हो सके लेकिन, इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि रविवार को जिम्मेदारों ने सूचना के बावजूद मौके पर आकर गंदे पानी की जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा।
ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पाइपलाइन को ठीक कर पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे जलदाय विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि रामदेवरा जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर इस तरह का प्रदूषित पानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। लोगों में निराशा और गुस्सा साफ देखा जा सकता है, और वे इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं।
रविवार को नलों से गंदा और बदबूदार पानी आया। जिससे क्षेत्र के लोगो में रोष है। संबधित जलदाय विभाग को गंदे पानी की सप्लाई के बारे में जानकारी देने के बावजूद रविवार कोई भी कार्मिक नहीं आया।
