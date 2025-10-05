फिर वही कहानी… नलों से आया गंदा पानी..ग्रामीणों ने जताया रोष

रामदेवरा कस्बे के धार्मिक स्थल रामदेवरा में पीने के पानी की समस्या ने एक गंभीर रूप ले लिया है। यहां के निवासियों को न केवल पानी की नियमित सप्लाई नहीं मिल रही है, बल्कि घरों की पाइप लाइनों से गटर का बदबूदार और प्रदूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि रामदेवरा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मुख्य पाइप लाइन में पिछले काफी समय से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। यह पानी इतना प्रदूषित है कि यह पीने लायक बिलकुल नहीं है, फिर भी मजबूरी में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कई लोगों को पानी की गुणवत्ता से जुड़ी बीमारियों का डर सता रहा है।