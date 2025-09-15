पोकरण में भी यही कहानी, भारी पड़ रहा पशुओं का आवारापन

कस्बे के साथ राष्ट्रीय रामजार्ग संख्या 11 पर पशुओं की भरमार के कारण हर समय हादसे का भय रहता है। रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में सडक़ के बीचोंबीच बैठे ये पशु दिखाई नहीं दे पाते है और तेज गति से निकल रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है। पोकरण-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन ऐसे हादसे हो रहे है। कस्बे के मुख्य मार्गों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे पशुओं में बेसहारा के साथ कुछ पालतु गोवंश भी शामिल है। जिन्हें बाड़ों से निकाल दिया जाता है। ये पशु बीच सडक़ पर आकर यातायात बाधित करते है। वाहनों के इन पशुओं से टकरा जाने से कभी किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता।