Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण में भी यही कहानी, भारी पड़ रहा पशुओं का आवारापन

पोकरण कस्बे के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर पशुओं के जमावड़े के कारण आमजन को परेशानी हो रही है, जबकि जिम्मेदारों की ओर से इन आवारा पशुओं को पकडऩे व गोशाला भिजवाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 15, 2025

पोकरण कस्बे के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर पशुओं के जमावड़े के कारण आमजन को परेशानी हो रही है, जबकि जिम्मेदारों की ओर से इन आवारा पशुओं को पकडऩे व गोशाला भिजवाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि कस्बे के जयनारायण व्यास सर्किल, जोधपुर रोड, जैसलमेर रोड, के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर क्षेत्र के चाचा, खेतोलाई, धोलिया, लाठी, चांधन गांवों के आसपास मुख्य सडक़ पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आवारा पशु आए दिन आपस में भिड़ते है और राहगीर चोटिल भी हो जाते है।

हर समय हादसे का भय

कस्बे के साथ राष्ट्रीय रामजार्ग संख्या 11 पर पशुओं की भरमार के कारण हर समय हादसे का भय रहता है। रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में सडक़ के बीचोंबीच बैठे ये पशु दिखाई नहीं दे पाते है और तेज गति से निकल रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है। पोकरण-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन ऐसे हादसे हो रहे है। कस्बे के मुख्य मार्गों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे पशुओं में बेसहारा के साथ कुछ पालतु गोवंश भी शामिल है। जिन्हें बाड़ों से निकाल दिया जाता है। ये पशु बीच सडक़ पर आकर यातायात बाधित करते है। वाहनों के इन पशुओं से टकरा जाने से कभी किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण में भी यही कहानी, भारी पड़ रहा पशुओं का आवारापन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.