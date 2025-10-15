डीएनए जांच के लिए 10 जनों के सेम्पल जोधपुर भिजवाए

जोधपुर जाने वाली बस में भीषण आग लगने की मंगलवार को घटित दुर्घटना में मृत यात्रियों की शिनाख्त के लिए जैसलमेर जवाहिर चिकित्सालय में मृतकों के 10 रिश्तेदारों के सेम्पल लेकर जोधपुर भिजवाए गए हैं। जहां मेडिकल बोर्ड की ओर से जांच कर शवों की शिनाख्त की जाएगी। चिकित्सालय में डॉ. महेंद्र जाखड़ ने बताया कि मंगलवार रात भर चली सेम्पल लेने की प्रक्रिया के बाद 9 जनों के सेम्पल सुबह 6 बजे जैसलमेर भेज दिए गए जबकि एक के रिश्तेदार का सेम्पल बुधवार को और लिया गया। इस तरह से कुल 10 सेम्पल जोधपुर भेजे गए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार की दुर्घटना के बाद रात में सभी 19 जनों के शव जोधपुर भेजे गए थे और एक गम्भीर रूप से घायल की मौत जोधपुर में हो गई थी।