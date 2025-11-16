सम्यक चातुर्मास कृतज्ञता दिवस के साथ पूर्ण, साध्वी मंडल का विहार आरंभ

साध्वी प्रशमिता महाराज ने कहा कि संपूर्ण चातुर्मास ज्ञान और तप की प्रभावना से परिपूर्ण रहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संघ ज्ञान-संस्कार वाटिका का बारह माह कुशल संचालन करेगा। उन्होंने महिलाओं को महावीर भवन में सामूहिक पूजन, सामायिक और प्रतिक्रमण को नियमित रूप से अपनाने की प्रेरणा दी। साध्वी अर्हमनिधि महाराज ने कहा कि आगमन-प्रस्थान सृष्टि की निरंतर प्रक्रिया है, परंतु यह वर्षावास कब बीत गया, पता ही नहीं चला। उन्होंने बताया कि साध्वी अर्पणनिधि महाराज की दीक्षा के बाद प्रथम चातुर्मास का सौभाग्य जैसलमेर संघ को मिला। साध्वी परमप्रिया महाराज ने कहा कि साधु जीवन में सुख-दुख में समभाव रखना आवश्यक है, पर जैसलमेर संघ का वात्सल्य और स्नेह अविस्मरणीय है। साध्वी अर्पणनिधि महाराज ने भजन प्रस्तुत कर अपने भाव व्यक्त किए।