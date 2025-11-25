बिजली समस्या को लेकर बंद रहा सांकड़ा, रोष जताते हुए किया विरोध-प्रदर्शन

क्षेत्र के नींबसिंह, दिलीपसिंह, सुरेन्द्रसिंह, सुभाषसिंह, खीमसिंह, जितेन्द्रसिंह सहित किसानों ने बताया कि पोकरण से बोनाड़ा तक छह जीएसएस एक ही 33 केवी विद्युत लाइन से संचालित है। जबकि पूरा क्षेत्र सिंचित है। उन्होंने बताया कि 2018 में हजारों किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किए थे। साथ ही 2022 में डिमांड राशि भी जमा करवा दी गई, लेकिन उन्हें आज तक कनेक्शन जारी नहीं किए गए है। ऐसे में किसानों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही जीएसएस पर लोड बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि भैंसड़ा से हरियासर 33 केवी लाइन लगाने के बाद भी आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों को पूरी 6 घंटे बिजली दिलाने, घरेलू कनेक्शनों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने, बकाया कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करवाने, एफआरटी में कार्मिकों की संख्या बढ़ाकर किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने, पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर गत 11 दिनों से धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था।