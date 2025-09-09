Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

बादलों की आवाजाही, सुबह व दोपहर चला बूंदाबांदी का दौर

जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश का अलर्ट केवल सम्भावना बन कर रह गया और सोमवार भांति मंगलवार को भी बादल बरसे बिना ही बिखर गए।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 09, 2025

जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश का अलर्ट केवल सम्भावना बन कर रह गया और सोमवार भांति मंगलवार को भी बादल बरसे बिना ही बिखर गए। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को सभी राजकीय व निजी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए एहतियातन अवकाश की घोषणा की गई थी। दिन में केवल इक्का-दुक्का बार बेहद छिटपुट बूंदाबांदी भर हुई। हालांकि जिले के सीमांत क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की सूचना मिली है। मंगलवार सुबह से आकाश में बादल छाए हुए थे। जो दोपहर तक घने बने रहे और उसके बाद कभी धूप तो कभी छांव के हालात बन गए। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम 23.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया। यह एक दिन पहले क्रमश: 27.1 व 24.8 डिग्री रहा था। भारी बारिश की सम्भावनाओं के बीच मौसम में फौरी तौर पर परिवर्तन अवश्य महसूस किया गया। बीती रात तो हल्की ठंडक का अहसास होने लगा। दिन में भी पंखों से शीतल हवा मिली। आगामी दिनों में आसमान लगभग साफ रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही का भी दौर चलेगा।

Published on:

09 Sept 2025 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बादलों की आवाजाही, सुबह व दोपहर चला बूंदाबांदी का दौर

