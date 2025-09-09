बादलों की आवाजाही, सुबह व दोपहर चला बूंदाबांदी का दौर

जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश का अलर्ट केवल सम्भावना बन कर रह गया और सोमवार भांति मंगलवार को भी बादल बरसे बिना ही बिखर गए। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को सभी राजकीय व निजी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए एहतियातन अवकाश की घोषणा की गई थी। दिन में केवल इक्का-दुक्का बार बेहद छिटपुट बूंदाबांदी भर हुई। हालांकि जिले के सीमांत क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की सूचना मिली है। मंगलवार सुबह से आकाश में बादल छाए हुए थे। जो दोपहर तक घने बने रहे और उसके बाद कभी धूप तो कभी छांव के हालात बन गए। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम 23.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया। यह एक दिन पहले क्रमश: 27.1 व 24.8 डिग्री रहा था। भारी बारिश की सम्भावनाओं के बीच मौसम में फौरी तौर पर परिवर्तन अवश्य महसूस किया गया। बीती रात तो हल्की ठंडक का अहसास होने लगा। दिन में भी पंखों से शीतल हवा मिली। आगामी दिनों में आसमान लगभग साफ रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही का भी दौर चलेगा।