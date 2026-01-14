दुश्मन की ना ‘पाक हरकत पर सुरक्षा, निगरानी और त्वरित कार्रवाई…

थार के रेगिस्तानी परिदृश्य में फैली जैसलमेर की सरहद पर भारतीय थल सेना हर पल सतर्क रहती है। विशाल रेगिस्तान, तेज़ धूप और ऊंची रेत की ढूहों के बीच सैनिक चौकसी, निगरानी और तत्पर कार्रवाई में लगे रहते हैं। पाक से सटी जैसलमेर की पश्चिमी सरहद लंबी, खुली और रेतीली है। लॉन्ग-रेंज सर्विलांस, थर्मल इमेजिंग, मोबाइल वॉच टावर, माइन्स फील्ड, बीओपी और क्विक रिएक्शन टीम लगातार एक्टिव रहती हैं। रेगिस्तान में दुश्मन की मूवमेंट को पकड़ना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आधुनिक तकनीक इसे संभव बनाती है। युद्धकाल में टैंक कॉलम, तोपखाने और मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री को तेजी से मोर्चे पर पहुंचाने का नियमित अभ्यास होता है।