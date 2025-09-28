सितम्बर ढल रहा, फिर भी तप रहा जैसाण… पारा @ 39.8

स्वर्णनगरी में पिछले दिनों से सूर्य की तल्ख किरणों का वार लगातार जारी है। गर्मी दिन से लेकर शाम तक सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 39.8 और न्यूनतम 25.6 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। दिन भर आकाश साफ रहा और सूर्यदेव की चमक ने सडक़ पर निकले लोगों के पसीने छुड़ा दिए। छुट्टी का दिन होने के कारण गर्मी से बचाव के लिए बड़ी संख्या में नगरवासी घरों में ही रहे। दोपहर बाद बाजार सूने नजर आए। अच्छी संख्या में जैसलमेर भ्रमण पर पहुंचे पर्यटकों को मौसम का यह रूप कतई रास नहीं आ रहा है और वे गर्मी से बचाव के लिए तरह-तरह के उपाय आजमाते नजर आते हैं। कड़ी धूप के साथ उमस का दोहरा प्रहार असहनीय महसूस हो रहा है। इससे आम जन-जीवन प्रभावित हुआ है। लोग जरूरी काम दोपहर से पहले या शाम के समय निपटाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।