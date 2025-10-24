Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

हाइटेंशन तारों के नीचे बसी बस्तियां, हर वक्त मंडरा रहा खतरा

पोकरण कस्बे के आबादी क्षेत्रों में हाइटेंशन विद्युत तारों के बीच बने मकान हादसे को दावत दे रहे हैं। वर्षों पहले जो 132 केवी विद्युत लाइनें कस्बे के बाहर से निकाली गई थीं, अब वे आबादी के बीच आ चुकी हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 24, 2025

पोकरण के शिवपुरा क्षेत्र में मकानों के ऊपर से गुजरती हाइटेंशन विद्युत तारें।

पोकरण कस्बे के आबादी क्षेत्रों में हाइटेंशन विद्युत तारों के बीच बने मकान हादसे को दावत दे रहे हैं। वर्षों पहले जो 132 केवी विद्युत लाइनें कस्बे के बाहर से निकाली गई थीं, अब वे आबादी के बीच आ चुकी हैं। पोकरण के चारों ओर बसी नई बस्तियों में कई मकानों के ऊपर से ये खतरनाक तारें गुजर रही हैं, जिससे हर समय जान का खतरा बना हुआ है। चिंताजनक बात यह है कि न तो जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही लोग इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। कस्बे में बड़ी संख्या में लोग हाइटेंशन लाइनों के नीचे अपने आशियाने बना चुके हैं। इनमें कुछ ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जबकि कई ने वैध रूप से बसावट की है। आसमान छूती जमीनों के दाम और कॉलोनाइजरों की लापरवाही ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। ग्रिड सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी और 33 केवी लाइनें भी शुरू में कस्बे के बाहर से गुजारी गई थीं, लेकिन अब इन इलाकों में बस्तियां पनप चुकी हैं।

हादसों से भी सबक नहीं

बीते डेढ़ दशक में 132 केवी जीएसएस से काली मगरी की ओर जाने वाली लाइन के ढीले तारों की चपेट में आने से दो लोगों और दो पशुओं की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें कुछ स्थायी रूप से दिव्यांग भी हो गए। इसके बावजूद जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। कस्बे के शिवपुरा और माधोपुरा क्षेत्रों में स्थिति और भी भयावह है। यहां कई घरों के ऊपर से ही हाइटेंशन तारें गुजर रही हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ये नीचे झूलती दिखाई देती हैं। हर समय बड़े हादसे का खतरा बना रहता है, लेकिन तारों को शिफ्ट करने की कवायद अब तक शुरू नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, पर विभागीय उदासीनता के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 10:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / हाइटेंशन तारों के नीचे बसी बस्तियां, हर वक्त मंडरा रहा खतरा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नई तकनीक, ऐप और सुविधाओं का उद्घाटन, भारतीय सेना को सशक्त बनाने पर जोर

जैसलमेर

जैसलमेर दुखान्तिका: एफएसएल जांच में आग लगने के कारणों की पुष्टि, ज्वलनशील व विस्फोटक सामग्री से नहीं लगी थी आग

जैसलमेर

चांधन के पास सडक़ हादसे में पर्यटक की मौत, 2 घायल

जैसलमेर

बाबा के दरबार में 48 घंटे लगी रही 1 किमी लंबी कतार, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

जैसलमेर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.