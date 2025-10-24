हाइटेंशन तारों के नीचे बसी बस्तियां, हर वक्त मंडरा रहा खतरा

पोकरण कस्बे के आबादी क्षेत्रों में हाइटेंशन विद्युत तारों के बीच बने मकान हादसे को दावत दे रहे हैं। वर्षों पहले जो 132 केवी विद्युत लाइनें कस्बे के बाहर से निकाली गई थीं, अब वे आबादी के बीच आ चुकी हैं। पोकरण के चारों ओर बसी नई बस्तियों में कई मकानों के ऊपर से ये खतरनाक तारें गुजर रही हैं, जिससे हर समय जान का खतरा बना हुआ है। चिंताजनक बात यह है कि न तो जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही लोग इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। कस्बे में बड़ी संख्या में लोग हाइटेंशन लाइनों के नीचे अपने आशियाने बना चुके हैं। इनमें कुछ ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जबकि कई ने वैध रूप से बसावट की है। आसमान छूती जमीनों के दाम और कॉलोनाइजरों की लापरवाही ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। ग्रिड सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी और 33 केवी लाइनें भी शुरू में कस्बे के बाहर से गुजारी गई थीं, लेकिन अब इन इलाकों में बस्तियां पनप चुकी हैं।