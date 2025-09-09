शहर चलो अभियान : वार्डवार शिविरों से हल होंगी समस्याएं

स्वायत शासन विभाग के निर्देश पर शहर चलो अभियान 2025 के तहत नगर परिषद ने वार्डवार शिविरों की शुरुआत की है। इन शिविरों का उद्देश्य शहरी नागरिकों की समस्याओं का समाधान और विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत 12 अक्टूबर तक प्री-कैम्प और 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक मुख्य कैम्प लगाए जाएंगे।
कार्यवाहक आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि शिविरों में साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर और नई लाइट लगाना, टूटे फेरो कवर और क्रॉस सही करना, ब्लैक स्पॉट सुधारना, सड़क पैचवर्क, सार्वजनिक पार्क और शौचालयों की सफाई व मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर, पेंडिंग पत्रावलियों का निस्तारण और विभिन्न प्रकार के पट्टों का वितरण होगा।
इन शिविरों में भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर पंजीयन, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। घरेलू शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे।
तैयारी शिविरों के तहत 10 सितम्बर को वार्ड संख्या 7, 8, 9, 30, 31, 29, 35 और 36 के लिए सैन समाज भवन में शिविर आयोजित हुआ। 11 सितम्बर को वार्ड संख्या 14, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 38 और 39 के लिए वार्ड 24 सभा भवन में शिविर होगा। 12 सितम्बर को वार्ड संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 12 और 13 के लिए भाटिया भवन में शिविर का आयोजन होगा।
नगर परिषद ने आमजन से अपील की है कि वे अधिक संख्या में पहुंचकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।