शहर चलो अभियान : वार्डवार शिविरों से हल होंगी समस्याएं

तैयारी शिविरों के तहत 10 सितम्बर को वार्ड संख्या 7, 8, 9, 30, 31, 29, 35 और 36 के लिए सैन समाज भवन में शिविर आयोजित हुआ। 11 सितम्बर को वार्ड संख्या 14, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 38 और 39 के लिए वार्ड 24 सभा भवन में शिविर होगा। 12 सितम्बर को वार्ड संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 12 और 13 के लिए भाटिया भवन में शिविर का आयोजन होगा।