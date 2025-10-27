शॉर्ट कट मेंं मोड़ ज्यादा, मंडरा रहा हादसों का खतरा भी

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में सडक़ मार्गों का विस्तार व सुदृढ़ीकरण हो रहा है। जिसके अंतर्गत जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा सडक़ को कुछ वर्ष पूर्व डबल लेन किया गया। यहां यात्री भार तो बढ़ा, लेकिन इस सडक़ पर खतरनाक मोड़ के कारण हादसे भी बढ़ गए है। जबकि यहां बढ़ते हादसों की रोकथाम को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा-सांकड़ा होते हुए कुछ वर्ष पूर्व ग्रिफ की ओर से डामर सडक़ का विस्तार किया गया। सडक़ को चौड़ी करते हुए डबल लेन किया गया। जोधपुर-जैसलमेर रूट यदि ऑनलाइन मेप पर देखते है तो पोकरण की बजाय वाया भणियाणा होते हुए सडक़ को कम दूरी व कम टोल राशि का बताया जाता है। ऐसे में देश के कोने-कोने से आने वाले पर्यटक पोकरण की बजाय भणियाणा होकर गुजर रहे है। जिससे यहां वाहनों का दबाव बढ़ गया है।
पुरानी सिंगल लेन सडक़ में ज्यादा व खतरनाक मोड़ थे। सडक़ के विस्तार के दौरान इनका निस्तारण नहीं किया गया। साथ ही कुछ जगहों पर मोड़ और भी खतरनाक हो चुके है। ऐसे में अनजान वाहन चालकों को इन मोड की जानकारी नहीं हो पाती है और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है। सडक़ के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के बाद वाहनों की संख्या बढऩे के साथ ही हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। बीते कुछ वर्षों में यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। जबकि यहां खतरनाक मोड़ के संकेतक बोर्ड लगाने, गति अवरोधक बनाने अथवा अन्य कोई समाधान कर हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।
जोधपुर से जैसलमेर के लिए जब पर्यटक रवाना होते है, तब अधिकांश चालक गूगल मैप का सहारा लेते है, ताकि किसी अन्य शहर या गांव की तरफ नहीं चले जाए। गूगल मैप पर जोधपुर से जैसलमेर डालते है तो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 से पोकरण होते हुए दूरी 282 किलोमीटर बता रहा है। जबकि बालेसर के सेखाला से जैतसर की तरफ जाने वाली ग्रिफ सडक़ से वाया भणियाणा, सांकड़ा से जैसलमेर की दूरी 266 किलोमीटर ही बताता है। ऐसे में इस मार्ग पर 16 किलोमीटर की दूरी कम है। साथ ही सडक़ निर्माण को ज्यादा समय नहीं होने के कारण अभी तक सडक़ भी अच्छी है। ऐसे में समय बराबर ही बता रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 से पोकरण होते हुए जब वाहन चालक जोधपुर से जैसलमेर पहुंचता है तो गूगल मैप के अनुसार 230 रुपए टोल लगता है। जबकि ग्रिफ की सडक़ से भणियाणा होकर जैसलमेर पहुंचने में 140 रुपए ही टोल लग रहा है। ऐसे में टोल राशि में भी 90 रुपए का अंतर है। जिसके चलते वाहन चालक पोकरण की बजाय भणियाणा-सांकड़ा होते हुए जैसलमेर जा रहे है, लेकिन अनजान सडक़ पर खतरनाक मोड़ की जानकारी के अभाव में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है।
