शॉर्ट कट मेंं मोड़ ज्यादा, मंडरा रहा हादसों का खतरा भी

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में सडक़ मार्गों का विस्तार व सुदृढ़ीकरण हो रहा है। जिसके अंतर्गत जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा सडक़ को कुछ वर्ष पूर्व डबल लेन किया गया। यहां यात्री भार तो बढ़ा, लेकिन इस सडक़ पर खतरनाक मोड़ के कारण हादसे भी बढ़ गए है। जबकि यहां बढ़ते हादसों की रोकथाम को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा-सांकड़ा होते हुए कुछ वर्ष पूर्व ग्रिफ की ओर से डामर सडक़ का विस्तार किया गया। सडक़ को चौड़ी करते हुए डबल लेन किया गया। जोधपुर-जैसलमेर रूट यदि ऑनलाइन मेप पर देखते है तो पोकरण की बजाय वाया भणियाणा होते हुए सडक़ को कम दूरी व कम टोल राशि का बताया जाता है। ऐसे में देश के कोने-कोने से आने वाले पर्यटक पोकरण की बजाय भणियाणा होकर गुजर रहे है। जिससे यहां वाहनों का दबाव बढ़ गया है।