Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

शॉर्ट कट मेंं मोड़ ज्यादा, मंडरा रहा हादसों का खतरा भी

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में सडक़ मार्गों का विस्तार व सुदृढ़ीकरण हो रहा है। जिसके अंतर्गत जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा सडक़ को कुछ वर्ष पूर्व डबल लेन किया गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 27, 2025

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में सडक़ मार्गों का विस्तार व सुदृढ़ीकरण हो रहा है। जिसके अंतर्गत जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा सडक़ को कुछ वर्ष पूर्व डबल लेन किया गया। यहां यात्री भार तो बढ़ा, लेकिन इस सडक़ पर खतरनाक मोड़ के कारण हादसे भी बढ़ गए है। जबकि यहां बढ़ते हादसों की रोकथाम को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जोधपुर-जैसलमेर वाया भणियाणा-सांकड़ा होते हुए कुछ वर्ष पूर्व ग्रिफ की ओर से डामर सडक़ का विस्तार किया गया। सडक़ को चौड़ी करते हुए डबल लेन किया गया। जोधपुर-जैसलमेर रूट यदि ऑनलाइन मेप पर देखते है तो पोकरण की बजाय वाया भणियाणा होते हुए सडक़ को कम दूरी व कम टोल राशि का बताया जाता है। ऐसे में देश के कोने-कोने से आने वाले पर्यटक पोकरण की बजाय भणियाणा होकर गुजर रहे है। जिससे यहां वाहनों का दबाव बढ़ गया है।

अनजान वाहन चालक हो रहे हादसे का शिकार

पुरानी सिंगल लेन सडक़ में ज्यादा व खतरनाक मोड़ थे। सडक़ के विस्तार के दौरान इनका निस्तारण नहीं किया गया। साथ ही कुछ जगहों पर मोड़ और भी खतरनाक हो चुके है। ऐसे में अनजान वाहन चालकों को इन मोड की जानकारी नहीं हो पाती है और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है। सडक़ के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के बाद वाहनों की संख्या बढऩे के साथ ही हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। बीते कुछ वर्षों में यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। जबकि यहां खतरनाक मोड़ के संकेतक बोर्ड लगाने, गति अवरोधक बनाने अथवा अन्य कोई समाधान कर हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।

16 किलोमीटर की दूरी का अंतर

जोधपुर से जैसलमेर के लिए जब पर्यटक रवाना होते है, तब अधिकांश चालक गूगल मैप का सहारा लेते है, ताकि किसी अन्य शहर या गांव की तरफ नहीं चले जाए। गूगल मैप पर जोधपुर से जैसलमेर डालते है तो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 से पोकरण होते हुए दूरी 282 किलोमीटर बता रहा है। जबकि बालेसर के सेखाला से जैतसर की तरफ जाने वाली ग्रिफ सडक़ से वाया भणियाणा, सांकड़ा से जैसलमेर की दूरी 266 किलोमीटर ही बताता है। ऐसे में इस मार्ग पर 16 किलोमीटर की दूरी कम है। साथ ही सडक़ निर्माण को ज्यादा समय नहीं होने के कारण अभी तक सडक़ भी अच्छी है। ऐसे में समय बराबर ही बता रहा है।

टोल राशि में 90 रुपए का अंतर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 से पोकरण होते हुए जब वाहन चालक जोधपुर से जैसलमेर पहुंचता है तो गूगल मैप के अनुसार 230 रुपए टोल लगता है। जबकि ग्रिफ की सडक़ से भणियाणा होकर जैसलमेर पहुंचने में 140 रुपए ही टोल लग रहा है। ऐसे में टोल राशि में भी 90 रुपए का अंतर है। जिसके चलते वाहन चालक पोकरण की बजाय भणियाणा-सांकड़ा होते हुए जैसलमेर जा रहे है, लेकिन अनजान सडक़ पर खतरनाक मोड़ की जानकारी के अभाव में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / शॉर्ट कट मेंं मोड़ ज्यादा, मंडरा रहा हादसों का खतरा भी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गड़ीसर पर झलकी पूर्वांचल की आस्था, प्रवासियों ने मनाया छठ पर्व

जैसलमेर

वन्यजीवों से प्रेम की अनोखी कहानी…‘मुनकी’ की जुदाई पर छलके पूजा के आंसू

जैसलमेर

हत्या प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी दबोचा, अन्य की तलाश जारी

जैसलमेर

ताड़ाना को नाचना- मोहनगढ़ लिंक रोड से जोड़ने दरकार… चाहिए बस आठ किमी सड़क का निर्माण

जैसलमेर

अच्छी खबर…. मुम्बई, जयपुर और बेंगलुरु से जुड़ा स्वर्णनगरी का हवाई नाता

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.