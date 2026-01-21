जैसलमेर में छोटे नोटों की किल्लत चरम पर, मांगलिक आयोजनों में बढ़ी मांग

जैसलमेर जिले में बीते लंबे समय से 10 और 20 रुपए के नए नोटों की भारी किल्लत बनी हुई है। यह समस्या अब केवल आम लेन-देन तक सीमित नहीं रही, बल्कि शादी-विवाह और अन्य मांगलिक आयोजनों पर सीधा असर डालने लगी है। नेग, शगुन और परंपरागत रस्मों में नए छोटे नोटों की विशेष आवश्यकता होती है, लेकिन बैंकों से नई करेंसी उपलब्ध नहीं होने के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अधिकांश राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में स्थिति यह है कि काउंटर पर छोटे मूल्य वर्ग के नए नोट मांगे जाने पर या तो ' उपलब्ध नहीं ' कह दिया जाता है या फिर ग्राहकों को लंबा इंतजार करने की सलाह दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब हैं, जहां शाखाओं में महीनों से नई छोटी करेंसी आई ही नहीं है। बैंक अधिकारियों का तर्क है कि रिजर्व बैंक से सप्लाई सीमित मात्रा में हो रही है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है।