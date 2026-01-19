साइलेंट अटेक से मौत की संभावना: सम के रिसोर्ट में कार्यक्रम देख रहे सैलानी की मौत

जैसलमेर के सम सेंड ड्यून्स स्थित एक रिसोर्ट में रविवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते समय देशी सैलानी की अचानक मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। इंदौर निवासी राहुल मालवी (37) अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ यहां पहुंचा था। जानकारी के अनुसार राहुल और उसके दोस्तों ने रविवार सुबह खाटूश्याम मंदिर में दर्शन किए और वहां से जैसलमेर के सम पहुंचे।
वे एक रिसोर्ट में ठहरे थे और वहां चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते समय अचानक राहुल अचेत होकर गिर गया। उसके साथियों ने उसे जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि राहुल को साइलेंट अटैक आया, जिससे उसकी जान गई। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया और मृतक के परिवारजनों को सूचित किया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को मृतक के परिवारजन जैसलमेर पहुंचे। बताया जाता है कि उन्होंने पोस्टमॉर्टम करवाने से मना कर दिया।
