साइलेंट अटेक से मौत की संभावना: सम के रिसोर्ट में कार्यक्रम देख रहे सैलानी की मौत

वे एक रिसोर्ट में ठहरे थे और वहां चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते समय अचानक राहुल अचेत होकर गिर गया। उसके साथियों ने उसे जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि राहुल को साइलेंट अटैक आया, जिससे उसकी जान गई। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया और मृतक के परिवारजनों को सूचित किया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को मृतक के परिवारजन जैसलमेर पहुंचे। बताया जाता है कि उन्होंने पोस्टमॉर्टम करवाने से मना कर दिया।