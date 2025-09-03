सोलर कंपनी के सुरक्षा गार्ड की सड़क हादसे में मौत, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के लूणाकल्लां गांव में स्थित सोलर कंपनी के एक सुरक्षा गार्ड की सड़क हादसे में मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर बाद कंपनी के अधिकारियों की समझाइश पर मामला शांत हुआ और धरना समाप्त किया गया। जानकारी के अनुसार लूणाकल्लां निवासी पपुसिंह (30) पुत्र डूंगरसिंह इंदा गांव में कार्यरत एक निजी सोलर कंपनी में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था। मंगलवार की रात वह ड्यूटी खत्म कर बाहर निकला और घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान करीब दो-तीन किलोमीटर दूर अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। सूचना पर सांकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव अपने कब्जे में लेकर सांकड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। देर रात परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बुधवार को सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण कंपनी के मुख्य द्वार के आगे एकत्रित हो गए। परिजनों व ग्रामीणों ने कंपनी के अधिकारियों को मृतक को आर्थिक सहायता व आश्रित को रोजगार देने की मांग की।