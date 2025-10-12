Patrika LogoSwitch to English

जवानों ने गीत-नृत्य से दिखाई देशभक्ति, लोक कलाकारों ने बांधा समा

टेरिटोरियल आर्मी के 67वें स्थापना दिवस पर 128 इकॉलोजिकल टास्क फोर्स (ईटीएफ) में शनिवार रात्रि को समारोह आयोजित हुआ।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 12, 2025

टेरिटोरियल आर्मी के 67वें स्थापना दिवस पर 128 इकॉलोजिकल टास्क फोर्स (ईटीएफ) में शनिवार रात्रि को समारोह आयोजित हुआ। ईटीएफ परिसर में हुए इस आयोजन में जवानों का उत्साह और जोश देखने लायक था। कमान अधिकारी कर्नल मोहन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ईटीएफ के कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन से हुई। इसमें ईटीएफ की ओर से पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, जल-संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े उल्लेखनीय कार्यों की झलक दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री ने सभी उपस्थित लोगों को गहराई से प्रभावित किया और जवानों में गर्व की भावना जगाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्थानीय एवं आमंत्रित लोक कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीतों और नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। ढोल-ढमाकों और लोक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों पर उपस्थित लोग और जवान झूम उठे। जवानों ने भी समूह नृत्य और गीतों के माध्यम से देशभक्ति और टीम भावना का परिचय दिया।कर्नल मोहनसिंह राठौड़ ने संबोधन में सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ईटीएफ हमेशा देश की सेवा, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के कार्यों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने जवानों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि एकता और टीम भावना ही ईटीएफ की सबसे बड़ी ताकत है। समारोह के अंत में सभी अधिकारियों, जवानों और आमंत्रित अतिथियों के लिए सामूहिक भोजन का आयोजन हुआ। सौहार्द और एकता के माहौल में सभी ने एक साथ भोजन ग्रहण किया। पूरे दिन परिसर में उत्सव जैसा वातावरण बना रहा। इस अवसर पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन गजेंद्र शर्मा, नाचना वृत्ताधिकारी गजेंद्र सिंह, एसीएफ राजेंद्र ग्रोवर, हमीरा सरपंच तुलछसिंह, सलखा सरपंच किशन सिंह, विद्युत निगम सहायक अभियंता परीक्षित वर्मा, रेंजर हनुमान राम बेनीवाल, पूनम सिंह, गिरधारीलाल लोहिया, मदनलाल सुथार, गायड़सिंह भाटी, लक्ष्मण सिंह, नरेश कुमार घिण्टाला, प्रेम करण सिंह भाटी, हरिश सिंधलिया, दुर्गराराम डारा सहित बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। स्थापना दिवस समारोह उत्साह, देशभक्ति और प्रेरणा के वातावरण में संपन्न हुआ।

Published on:

12 Oct 2025 08:25 pm

