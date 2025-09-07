सीसुब की 17 सीमा चौकियों पर जवानों को मिलेगा शुद्ध पीने का पानी

सीमा सुरक्षा बल के उत्तर क्षेत्र की 17 सीमा चौकियों पर देश की सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों को अब पीने का शुद्ध पानी मिल सकेगा। 22 करोड़ की राशि इस कार्य पर खर्च हुई है। रविवार को सीमा सुरक्षा बल की ओर से जिले के भारेवाला गांव के पास जीरो आरडी पर एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जलापूर्ति परियोजना का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महानिरीक्षक, फ्रंटियर मुख्यालय, जोधपुर एमएल गर्ग ने परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक योगेन्दरसिंह राठौड़, समादेष्टा नरेंद्र पाल नेगी और सीसुब के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह परियोजना बल के अभियांत्रिकी विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पूरी की गई। जिसका शिलान्यास गत वर्ष 14 नवंबर को किया गया था। लगभग 22.05 करोड़ रुपए की लागत से कार्य पूर्ण हुआ। योजना के तहत मिलने वाले मीठे पानी से सेक्टर जैसलमेर उत्तर की 17 सीमा चौकियों को लाभान्वित करेगी।
रेगिस्तानी और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेक्टर जैसलमेर उत्तर के सीसुब जवानों को अब इस परियोजना के माध्यम से पीने का शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा। ये चौकियां अब तक पीने के पानी की कमी से जूझती रही हैं, जिससे न केवल जवानों को दैनिक जरूरतों में कठिनाई होती थी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती थीं। इस परियोजना के माध्यम से जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे सेक्टर जैसलमेर नार्थ की चौकियों पर तैनात जवानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यह परियोजना न केवल एक आवश्यक आधारभूत सुविधा प्रदान करती है, बल्कि यह बल के जवानों के मनोबल को भी उच्च करेगी, जो देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं।
सीमा पर तैनात जवान विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। उन्हें पीने योग्य जल की सुविधा प्रदान करना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारे जवानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है। यह परियोजना निश्चित ही एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने बल के अभियांत्रिकी विभाग और पेयजल विभाग के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण कार्य कर इस जलापूर्ति परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।