सीसुब की 17 सीमा चौकियों पर जवानों को मिलेगा शुद्ध पीने का पानी

सीमा सुरक्षा बल के उत्तर क्षेत्र की 17 सीमा चौकियों पर देश की सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों को अब पीने का शुद्ध पानी मिल सकेगा। 22 करोड़ की राशि इस कार्य पर खर्च हुई है। रविवार को सीमा सुरक्षा बल की ओर से जिले के भारेवाला गांव के पास जीरो आरडी पर एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जलापूर्ति परियोजना का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महानिरीक्षक, फ्रंटियर मुख्यालय, जोधपुर एमएल गर्ग ने परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक योगेन्दरसिंह राठौड़, समादेष्टा नरेंद्र पाल नेगी और सीसुब के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह परियोजना बल के अभियांत्रिकी विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पूरी की गई। जिसका शिलान्यास गत वर्ष 14 नवंबर को किया गया था। लगभग 22.05 करोड़ रुपए की लागत से कार्य पूर्ण हुआ। योजना के तहत मिलने वाले मीठे पानी से सेक्टर जैसलमेर उत्तर की 17 सीमा चौकियों को लाभान्वित करेगी।