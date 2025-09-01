रामदेवरा की सोमती देवी ने किया ‘ अभ्युदय की ओर ‘ का लोकार्पण

राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम क्षण दर्ज हुआ जब रामदेवरा की भीलों का बास निवासी सोमती देवी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के एक वर्ष के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक ' अभ्युदय की ओर ' का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि ' अभ्युदय की ओर ' का अर्थ है सर्वकल्याण और सबके समान उत्थान। उन्होंने पुस्तक का लोकार्पण लोक आस्था के धाम रामदेवरा में महिला से करवाकर इसे समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। बागडे ने अपने एक वर्ष का कार्यकाल आदिवासी, जनजातीय और ग्रामीण समाज को समर्पित किया। इसी क्रम में एक वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने आदिवासी क्षेत्र बिलवान कोटड़ा में जनजातीय समुदाय के बीच रात्रि विश्राम कर संवाद किया था। ' अभ्युदय की ओर ' में राज्यपाल की पहलें संजोई गई हैं, जिनमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, सहकारिता आधारित विकास, डेयरी और आदिवासी क्षेत्रों का सर्वांगीण उत्थान, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, विश्वविद्यालयों में नेशनल एक्रीडिटेशन की दिशा में प्रयास शामिल हैं। समारोह में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी, बीएसएफ फ्रंटियर जोधपुर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग, आरएसएस सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, सक्षम संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित, प्रदेश सचिव कुलदीप मिश्रा, महासचिव खेताराम लीलड़, बाबा रामदेव वंशज भोमसिंह तंवर, जिला स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।