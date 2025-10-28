आत्महत्या के लिए उकसाने पर दामाद व उसके भाई को 10 साल की सजा

जिस पर परिवादिया के पति ओमप्रकाश ने अपनी पुत्री के ससुराल वालों से समझाइश के प्रयास कर एक लाख रुपए नहीं होने की बात कही। जिसके बाद ओमप्रकाश अपनी पुत्री के ससुराल वालों की धमकियों से मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। दीपावली के त्योहार पर परिवादिया अपनी पुत्री को लेने उसके ससुराल गई, तब पुत्री के ससुराल वालों ने मंजू को ले जाने से मना किया और धमकी दी कि वापिस कोई आया तो अंजाम बुरा होगा। पुत्री के ससुराल वालों की बार-बार मिल रही धमकियों से आहत होकर ओमप्रकाश ने अपने घर में कीटनाशक पी लिया। जिसे उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवादिया के बयान के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया।