870 वर्ष से बेजोड़ स्थापत्य की मिसाल बना हुआ है सोनार दुग… सालाना 10 लाख लोग आ रहे निहारने

करीब 870 वर्ष से पीत पाषाणों से निर्मित और बेजोड़ स्थापत्य शिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर जैसलमेर के बुजुर्ग किले का आकर्षण आज भी जवां है, जिसे निहारने हर वर्ष 10 लाख से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। सोनार किले को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सामाजिक संगठन (यूनेस्को) की ओर से साल 2013 में विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था। सोनार दुर्ग विश्व में उन चुनिंदा किलों में शामिल है, जिनके भीतर आज भी हजारों लोग रहते हैं और पारंपरिक जीवन शैली कायम है।