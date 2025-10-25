अव्यवस्थाओं के बीच घुट रहा सोनार दुर्ग, पग-पग पर परेशानी… अवैध कब्जों पर जिम्मेदार मेहरबान

दृश्य 4 — सूरज प्रोल से आगे बढ़ते समय लोक कला के नाम पर भीड़ को रोकने का खेल चलता है। खतरे से अनजान सैलानियों की भीड़ एक जगह रुक जाती है, जिससे भगदड़ का खतरा बना रहता है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कुछ ही दूरी पर सुरक्षा के लिहाज से नियुक्त कार्मिक मौन मूक होकर यह नजारा देखते रहते हैं।स्वर्णनगरी में पर्यटन सीजन के उफान पर होने के दौरान इन दिनों सोनार दुर्ग पर रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें गुजरात से आने वाले पर्यटक सबसे ज्यादा हैं। भीड़ के कारण दुर्ग की घाटियां सिमट गई हैं। जिम्मेदारों ने आवागमन को सुगम बनाने के लिए घाटियों को दो भागों में बांटने की औपचारिकता निभा दी, लेकिन अस्थायी कब्जों और बाहर से आए व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।