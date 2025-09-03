जैसलमेर जिला अस्पताल में सोनोग्राफी जांच सेवा वर्षों से ताले में बंद

जैसलमेर के जिला अस्पताल जवाहिर चिकित्सालय में पिछले करीब ढाई वर्षों से नि:शुल्क सोनोग्राफी जैसी प्रमुख जांच की सुविधा मरीजों के लिए नहीं है। साल 2023 में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट के सेवानिवृत्ति ले लेने के बाद से अस्पताल में सरकार एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं लगा पाई और उसका खामियाजा हजारों लोगों को अब तक लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर चुकाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले मई माह में जब ऑपरेशन सिंदूर चला, उस समय सरकार ने आनन-फानन में यहां रेडियोलॉजिस्ट भेजा था, कुछ दिनों तक उन्होंने सेवाएं दी तब मरीजों को राहत भी मिली लेकिन डेपूटेशन समाप्त होने के बाद फिर से सोनोग्राफी सेंटर पर ताला लटका दिया गया है। जवाहिर चिकित्सालय में मरीजों को पहले ही कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं नहीं मिलने से परेशानियां पेश आती हैं। ऐसे में सोनोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण जांच की भी सुविधा नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब से अब तक चिकित्सालय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक अनेक लोगों ने कई बार सोनोग्राफी सुविधा शुरू करवाने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं करवा सका है। प्रसूताओं के लिए अवश्य एमसीएच यूनिट में चिकित्सक अपने स्तर पर सामान्य ढंग से सोनोग्राफी की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं लेकिन वे भी गम्भीर मामला होने पर निजी जांच केंद्रों से जांच करवाने की सलाह देते हैं।