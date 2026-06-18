Jaisalmer: सोनार दुर्ग में आवारा श्वानों की स्वच्छंदता, एक माह में कई बच्चों को काटा

जैसलमेर. स्थानीय सोनार दुर्ग में आवारा श्वानों की स्वच्छंदता बढ़ती जा रही है। पिछले करीब एक महीने के दौरान दुर्ग क्षेत्र में करीब 8 से 10 बच्चों को कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से दुर्गवासियों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्ग की संकरी गलियों और आवासीय क्षेत्रों में आवारा श्वान घूमते रहते हैं। हालांकि उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कम हैं, वे भी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। दुर्ग के ढूंढ़ा पाड़ा निवासी एक बच्चे को तो कुत्ते ने एक महीने के अंतराल में दुबारा काट खाया। ये श्वान कई बार राह चलते या अपने घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर भी झपट पड़ते हैं। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में उपचार और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पड़े हैं। दुर्ग क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि नगरपरिषद को इस समस्या से अवगत करवाए जाने पर उनकी ओर से गत दिनों औपचारिक कार्रवाई कर एक श्वान को पकड़ा गाय था। उसके बाद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुत्तों की ओर से दुर्ग के ढूंढ़ा पाड़ा, कुण्ड पाड़ा, लधा पाड़ा आदि में बच्चों को काट खाने की शिकायतें सामने आई हैं।