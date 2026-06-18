Jaisalmer News: बाड़मेर से मजदूरी करने आए 25 साल के युवक की नहर में डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

दीपक को डूबता देख आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने रात को ही नहर के तेज बहाव और गहरे पानी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

काफी मशक्कत और कड़ी खोजबीन के बाद, गुरुवार सुबह करीब 9:00 बजे घटनास्थल से कुछ दूरी पर (47 आरडी पर) युवक का शव बरामद हुआ।