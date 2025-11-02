सख़्ती और सतर्कता…18 केन्द्रों पर 3075 अभ्यर्थियों ने दी भविष्य संवारने की परीक्षा

filter: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; captureOrientation: 0; hdrForward: 6; shaking: 0.514373; highlight: 1; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask: 8; brp_del_th: 0.0111,0.0000; brp_del_sen: 0.1500,0.0000; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 7864320;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 122.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 41;zeissColor: bright;
जैसलमेर जिले में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा सख्त निगरानी और अनुशासनपूर्ण माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखी गईं। निजी बसों की हड़ताल के बावजूद रोडवेज की विशेष बस सेवा से अभ्यर्थियों को राहत मिली। परीक्षा एक पारी में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा में कुल 3960 में से 3075 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 885 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति प्रतिशत 77.65 दर्ज किया गया। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए। केंद्रों पर 417 वीक्षक और 28 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई, जबकि तीन फ्लाइंग स्कवाड टीमों ने पूरे दिन औचक निरीक्षण किया। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली।
परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सभी परीक्षार्थियों को केवल पहचान पत्र व प्रवेश पत्र के साथ ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश मिला। मोबाइल, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। पुलिस बलों ने परीक्षा केंद्रों के बाहर सख्त सुरक्षा घेरा बनाए रखा। यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रखी गई ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दोपहर 2 बजे परीक्षा समाप्त होते ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों में प्रश्नों को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया।
धोलिया से आई पूजा शर्मा कुमारी ने बताया कि व्यवस्था अनुशासित रही और समय पर प्रवेश मिला। पेपर सामान्य कठिनाई स्तर का था। रोडवेज बस सेवा के कारण समय पर पहुंच सकी।
पोकरण के अशोक चौधरी ने बताया कि परीक्षा अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल में हुई। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, जिससे नकल पर अंकुश लगा। चांधन से आई सोनल वैष्णव ने बताया कि केंद्रों पर अनुशासन और सहयोग दोनों देखने को मिले। पेपर में पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न प्रमुख थे। लाठी निवासी महिपालसिंह ने बताया कि समय कुछ लगा, लेकिन पेपर संतुलित था। गौरतलब है कि निजी बसों की हड़ताल के चलते अभ्यर्थियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए रोडवेज आगार ने रविवार सुबह विशेष बस सेवा चलाई। यह बस सुबह 7:30 बजे पोकरण से रवाना होकर चाचा खेतोलाई, धोलिया, लाठी, सोढाकोर, चांधन होते हुए 9:15 बजे जैसलमेर पहुंची। इस व्यवस्था से सैकड़ों अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके।
