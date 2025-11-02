सख़्ती और सतर्कता…18 केन्द्रों पर 3075 अभ्यर्थियों ने दी भविष्य संवारने की परीक्षा

धोलिया से आई पूजा शर्मा कुमारी ने बताया कि व्यवस्था अनुशासित रही और समय पर प्रवेश मिला। पेपर सामान्य कठिनाई स्तर का था। रोडवेज बस सेवा के कारण समय पर पहुंच सकी।

पोकरण के अशोक चौधरी ने बताया कि परीक्षा अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल में हुई। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, जिससे नकल पर अंकुश लगा। चांधन से आई सोनल वैष्णव ने बताया कि केंद्रों पर अनुशासन और सहयोग दोनों देखने को मिले। पेपर में पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न प्रमुख थे। लाठी निवासी महिपालसिंह ने बताया कि समय कुछ लगा, लेकिन पेपर संतुलित था। गौरतलब है कि निजी बसों की हड़ताल के चलते अभ्यर्थियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए रोडवेज आगार ने रविवार सुबह विशेष बस सेवा चलाई। यह बस सुबह 7:30 बजे पोकरण से रवाना होकर चाचा खेतोलाई, धोलिया, लाठी, सोढाकोर, चांधन होते हुए 9:15 बजे जैसलमेर पहुंची। इस व्यवस्था से सैकड़ों अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके।