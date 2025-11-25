Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

एक सप्ताह से लड़खड़ा रही आपूर्ति, बार-बार कॉल करने को मजबूर ग्रामीण

गत एक सप्ताह से एका जीएसएस से आने वाली अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण अर्द्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हजारों विद्यार्थियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 25, 2025

oplus_0

गत एक सप्ताह से एका जीएसएस से आने वाली अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण अर्द्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हजारों विद्यार्थियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह, दोपहर, शाम और रात—किसी भी समय बिजली ठप हो जाती है। तय समय पर सप्लाई बहाल नहीं होने पर लोगों को बार-बार जीएसएस पर कॉल कर समाधान मांगना पड़ रहा है, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र की ब्रजपुरा, पोकरपुरा और रूणिचा कुआं बस्ती के साथ वीरमदेवरा गांव की आपूर्ति एकां जीएसएस से जुड़ी है। पिछले सप्ताह से इन तीनों बस्तियों की लाइनें बाधित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है और कई बार मांग रखने के बावजूद समाधान नहीं हुआ।

15 किमी दूर जीएसएस, छोटे कार्य भी बनते भारीएकां जीएसएस की दूरी रामदेवरा से करीब 15 किमी है। तार टूटना हो, पोल गिरना हो या मीटर रीडिंग से जुड़े सामान्य कार्य—हर बार ग्रामीणों को इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। बस्तियों के लोगों का कहना है कि यह असुविधा लंबे समय से है, लेकिन सप्लाई को रामदेवरा जीएसएस से जोड़ने की मांग अब तक विचाराधीन तक नहीं हुई।

हकीकत यह भी

तीनों बस्तियों की आपूर्ति रामदेवरा जीएसएस से जोड़ने के बीच रेलवे ट्रैक आ जाता है। तकनीकी अनुमति उच्च स्तर पर ही संभव है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की पहल से यह समस्या हल हो सकती है, लेकिन अब तक किसी ने गंभीर प्रयास नहीं किया। एकां जीएसएस कृषि क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में नलकूप संचालित हैं। घरेलू और कृषि कनेक्शन एक साथ जुड़े होने से दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में लंबी कटौती की मार सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / एक सप्ताह से लड़खड़ा रही आपूर्ति, बार-बार कॉल करने को मजबूर ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर: रात में कम हुई सर्दी… 2.6 डिग्री बढ़ा पारा

जैसलमेर

जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन को मिली मंजूरी, रहेगी नियमित आवाजाही

जैसलमेर

मेहमानों को रास आ रहा मौसम, गुलाबी सर्दी में बढ़ रहे देशी के साथ विदेशी मेहमान भी

जैसलमेर

नियम तोड़ने पर जब्त होंगे वाहन, दुर्गवासियों को मिलेगी सीमित अनुमति

जैसलमेर

जैसलमेर से धर्मेंद्र का दशकों पुराना जुड़ाव याद कर हुए प्रशंसक हुए भावुक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.