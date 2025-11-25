एक सप्ताह से लड़खड़ा रही आपूर्ति, बार-बार कॉल करने को मजबूर ग्रामीण

ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह, दोपहर, शाम और रात—किसी भी समय बिजली ठप हो जाती है। तय समय पर सप्लाई बहाल नहीं होने पर लोगों को बार-बार जीएसएस पर कॉल कर समाधान मांगना पड़ रहा है, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र की ब्रजपुरा, पोकरपुरा और रूणिचा कुआं बस्ती के साथ वीरमदेवरा गांव की आपूर्ति एकां जीएसएस से जुड़ी है। पिछले सप्ताह से इन तीनों बस्तियों की लाइनें बाधित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है और कई बार मांग रखने के बावजूद समाधान नहीं हुआ।