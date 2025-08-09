जैसलमेर में 12 अगस्त को होगा ‘सुसमा’ निरीक्षण

'सुसमा' यानी सुरक्षित सडक़ मार्ग अभियान के तहत 15 अगस्त तक पूरे राजस्थान में सडक़ सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में 12 अगस्त को जैसलमेर में चयनित च्सुसमाज् सडक़ का निरीक्षण और मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य सडक़ सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के पालन और हेलमेट के महत्व को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सडक़ सुरक्षा सोसायटी, एमबीएम विश्वविद्यालय और पीयर के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर जिले के लिए गडीसर चौराहा से यूनियन चौराहा और यूनियन चौराहा से एयरपोर्ट चौराहा तक 7-8 किलोमीटर सडक़ को च्सुसमाज् सडक़ के रूप में चुना गया है। इस सडक़ पर 9 अलग-अलग बिंदुओं पर मूल्यांकन के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है।