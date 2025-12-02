Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस: पहली यात्रा पर उल्लास का माहौल, यात्रियों के चेहरों पर खुशी की चमक

पश्चिमी सीमा के अंतिम छोर पर बसे जैसलमेर को देश के दिल यानी राजधानी दिल्ली से सीधे तौर पर जोडऩे वाली स्वर्णनगरी एक्सप्रेस मंगलवार सायं 5 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन से पहले फेरे पर उत्साहपूर्ण माहौल में रवाना हुई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 02, 2025

पश्चिमी सीमा के अंतिम छोर पर बसे जैसलमेर को देश के दिल यानी राजधानी दिल्ली से सीधे तौर पर जोडऩे वाली स्वर्णनगरी एक्सप्रेस मंगलवार सायं 5 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन से पहले फेरे पर उत्साहपूर्ण माहौल में रवाना हुई। गौरतलब है कि इस ट्रेन का उद्घाटन गत 29 नवम्बर को जैसलमेर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने किया था। उसके बाद गत 1 तारीख को यह ट्रेन व्यावसायिक रूप से पहली बार शकूरबस्ती (दिल्ली) से रवाना होकर मंगलवार सुबह निर्धारित समय पर जैसलमेर पहुंची।

वापसी में यह ट्रेन शाम 5 बजे जब रवाना हुई तो उसमें सवार यात्रियों के चेहरों पर पहली यात्रा का साक्षी बनने का उत्साह साफ नजर आ रहा था। पत्रिका टीम ने शाम को टे्रन की रवानगी से पहले स्टेशन पहुंच कर हालात का जायजा लिया। एसी डिब्बों से लेकर स्लीपर क्लास कोच में बैठे हुए यात्री सुकून के साथ बैठे नजर आए। जैसलमेर से जयपुर जा रहे यात्री रूपचंद और उनके दो अन्य साथियों ने बताया कि व्यापारी समुदाय सहित सभी वर्गों के लिए यह ट्रेन एकदम मुफीद समय पर जोधपुर, जयपुर या दिल्ली ले जाने वाली है। इसका इंतजार विगत कई वर्षों से किया जा रहा था। गौरतलब है कि कोरोना काल में बंद किए जाने से पहले जैसलमेर-दिल्ली के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन जिसका नाम बाद में बदल कर रूणिचा एक्सप्रेस किया गया था, इसी समय जैसलमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ करती थी। पहले दिन जैसलमेर से रवाना हुई ट्रेन में सैन्य बलों के जवान भी सफर करते दिखाई दिए।

ट्रेन का परिचालन समय

ट्रेन संख्या 12249, शकूरबस्ती दिल्ली से प्रतिदिन शाम 5.10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन तडक़े 3.40 बजे जोधपुर पहुंचेगी। यही ट्रेन तडक़े 4 बजे जोधपुर से रवाना होकर सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी तरह से जैसलमेर से यही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12250 प्रतिदिन शाम 5 बजे जैसलमेर से रवाना होकर रात्रि 9.50 बजे जोधपुर पहुंचेगी और 30 मिनट के अंतराल के बाद 10.20 बजे जोधपुर से रवाना होगी। रास्ते में स्वर्णनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 स्टेशनों पर रुकेगी। जिनमें दिल्ली कैंट, गुडग़ांव, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी, रामदेवरा और आशापुरा गोमट शामिल हैं। इस एक्सप्रेस ट्रेन में अत्याधुनिक एलएचबी रेक के कुल 16 कोच हैं। इनमें 1-1 फस्र्ट व सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल कोच, 1-1 पावर कार व 1 गार्ड ब्रेक वैन शामिल किए गए हैं।

Published on:

02 Dec 2025 11:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / स्वर्णनगरी एक्सप्रेस: पहली यात्रा पर उल्लास का माहौल, यात्रियों के चेहरों पर खुशी की चमक

