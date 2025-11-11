पाकिस्तान सीमा पर टैंकों और लड़ाकू विमानों ने लक्ष्यों पर लगाए सटीक निशाने

ऑपरेशन त्रिशूल के समापन से एक दिन पहले यह अभ्यास मरु ज्वाला के नाम से किया गया और नाम के अनुरूप ही जवानों ने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को अपने युद्धक टैंकों व लड़ाकू विमानों के अचूक निशानों को मानो भस्म कर दिया। इस दौरान चारों तरफ धूल के उठे हुए गुबार में जांबाजों को शौर्य की चमक बिखरी हुई दिखाई दी। सेना और वायुसेना के जवानों ने बताया कि कैसे वे आतंकी ठिकानों के साथ शत्रु देश की अग्रिम चौकियों को क्षण भर में नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। अभ्यास के दौरान आधुनिक तकनीकी का संगम भी देखने को मिला। ड्रोन के जरिए घोषणा कर गांवों से आबादी को खाली करवाया गया। वहीं सैनिक के घायल होने पर रोबोटिक डॉग फस्र्ट एड बॉक्स लेकर रणभूमि में पहुंचे। थलसेना के मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड कोर की टैंक रेजिमेंट ने इसमें भागीदारी की। यह अभ्यास रेगिस्तानी क्षेत्र में कितने भी चुनौतीपूर्ण अवसर पर सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला था।